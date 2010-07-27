У БЮТ підозрюють, що Симоненко перегрівся

Заяви лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА про опозиційність КПУ викликані панікою в середовищі комуністів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, заявив народний депутат України Олександр СОЧКА.

“Численні заяви лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА про незгоду з рішенням уряду про підвищенні ціни на газ для населення на 50 відсотків викликані панікою в середовищі КПУ, яка розуміє - ще кілька місяців перебування в команді ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА призведе до того, що ця політична сила не матиме перспектив не тільки на місцевих виборах, а й не подолає прохідний бар’єр на наступних виборах до парламенту”, - сказав О.СОЧКА.

“Перше, з влади йти не хочеться. Друге, потрібно рятуватися від відповідальності за грабіжницькі тарифи, щоб зберегти бодай якесь обличчя перед кількома відсотками комуністичного електорату. Між цими паралельними прямими, які не перетинаються, і намагається розірватися КПУ”, - наголосив депутат.

За його словами, саме тому й звучать заяви П.СИМОНЕНКА про опозиційність комуністів.

“Виявляється, політична сила, яка повністю інтегрована у владну вертикаль, яка є учасником проурядової коаліції і делегувала своїх представників на державні посади, може водночас бути опозицією. Очевидно, спека на вулиці таки важко впливає на людей”, - зазначив О.СОЧКА.

“За політичну дволикість потрібно платити. Можна підтримувати олігархічний уряд, який грабує людей, і розповідати про свою опозиційність. Можна їздити на лімузинах, одягатися в шикарні костюми і при цьому розповідати про знедолений народ. Але безглуздо сподіватися, що це вдасться приховати від людей, з допомогою яких КПУ колись знову захоче подолати 3 відсотковий бар’єр”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю на сайті КПУ П.СИМОНЕНКО заявив, що Комуністична партія є справжньою політичною опозицією, проте її парламентська фракція не має наміру виходити зі складу коаліції. За словами П.СИМОНЕНКА, опозицією до діючої влади, що представляє класові інтереси капіталу, може бути лише політична сила, яка обстоює інтереси трудящих. “Опозиція – це класове поняття. Ми хочемо змінити не окремих людей і партії, а змінити соціальний лад. Це наша стратегічна мета”, – сказав П.СИМОНЕНКО. Відповідаючи на запитання, чи не має наміру КПУ вийти зі складу коаліції у зв`язку з розбіжностями з Партією регіонів з ряду питань, П.СИМОНЕНКО сказав: “такий популістський і передвиборний крок, як демонстративний вихід з коаліції, був би з боку КПУ украй безвідповідальним кроком щодо людей”.