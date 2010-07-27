Завтра Бенкендорф зможе показати, чи вміє він тримати баланс

Завтра провідні українські телеканали та ЗМІ мають шанс продемонструвати об’єктивність та збалансованість своєї інформаційної політики - приділивши увагу не лише заходам за участю московського патріарха КИРИЛА у Києво-Печерській лаврі, а й акції з відзначення річниці хрещення Київської Русі, яку проводитиме Українська православна церква Київського патріархату.

Таку думку висловив медіа-експерт, член ревізійної комісії Київської незалежної медіапрофспілки Павло БУЛГАК. За його словами, до цього в українських медіа спостерігався значний перекіс у висвітленні візиту КИРИЛА та ретрансляції його месиджів. При цьому, зазначив медіа-експерт, альтернативна точка зору на цей візит з боку інших українських релігійних конфесій, або взагалі замовчувалася телеканалами, або подавалася частково.

«Яскравим прикладом цього стала фактично пряма участь державного Першого національного телеканалу в медійному супроводі візиту КИРИЛА, що на думку багатьох медіа-експертів та оглядачів не відповідає заявленому владою курсу на створення суспільного телебачення на базі НТКУ», - зауважив П.БУЛГАК.

Він нагадав, що прямі трансляції за участю патріарха КИРИЛА на Першому національному оплачувалися з коштів, зароблених цим державним каналом на рекламі. «Тобто цей державний канал висвітлював візит московського патріарха собі у збиток та у збиток державному бюджету України. При цьому, таких прецедентів та надання такої надмірної медіа-переваги іншим релігійним конфесіям в Україні раніше не було», - відзначив експерт.