Одеса перестає бути проблемним регіоном для нової влади?
Експерт про дії губернатора
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що позиція губернатора Одеської області Едуарда МАТВІЙЧУКА істотно зменшила гостроту конфлікту навколо виборів міського голови Ізмаїла.
Як говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН, зокрема, голова обласної адміністрації чітко дав зрозуміти, що вибори в Ізмаїлі відбуватимуться одночасно з виборами до місцевих органів влади 31 жовтня, вкотре продемонструвавши контроль за ситуацією в області.
«Звинувачувати губернатора в політичному замовленні чи “розбірках” на користь Партії регіонів у контексті виборів в Ізмаїлі безглуздо. В даному випадку він не намагався приймати чиюсь сторону, підтримуючи одного кандидата або виступаючи проти іншого. МАТВІЙЧУК продемонстрував, що він контролює ситуацію в області і зможе ліквідувати деструктивні процеси», - вважає експерт.
За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, цілком зрозуміло бажання окремих політичних регіональних груп спробувати зіграти власну гру, демонструючи свій потенціал і агресію. «Проте спроби організувати вибори міського голови за два місяці до всеукраїнських виборів до місцевих рад не одержать підтримки населення. І в зв`язку з цим губернатор не тільки розставив всі крапки над «і», забезпечивши реалізацію постанови парламенту про перенесення виборів, але і вчинив як ефективний господарник і політик, який чутливо реагує на очікування жителів області. Ініціатори виборів в Ізмаїлі хотіли почути позицію влади - вони її почули. Тепер їм варто готуватися до виборів 31 жовтня», - вважає експерт.
Крім того, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, поступово Одеса перестає бути проблемним регіоном для нової влади, яка змогла встановити контроль над ситуацією: «Останні події в регіоні і жорстка позиція губернатора щодо ряду знакових проблем, зокрема, підвищення ефективності роботи районних адміністрацій, погашення заборгованості із виплати зарплат, покращення платіжної дисципліни при розрахунках за житлово-комунальні послуги, – все це свідчить про те, що МАТВІЙЧУК зміг збудувати ефективну вертикаль влади».
При цьому, на думку експерта, ця вертикаль здатна не тільки контролювати політичні та економічні процеси в області, але й підвищити рейтинг нової владної команди в цілому. «У контексті майбутніх місцевих виборів і можливих позачергових виборів до парламенту навесні наступного року, така ефективність є дуже важливою для Президента ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів в цілому», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.