Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що позиція губернатора Одеської області Едуарда МАТВІЙЧУКА істотно зменшила гостроту конфлікту навколо виборів міського голови Ізмаїла.

Як говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН, зокрема, голова обласної адміністрації чітко дав зрозуміти, що вибори в Ізмаїлі відбуватимуться одночасно з виборами до місцевих органів влади 31 жовтня, вкотре продемонструвавши контроль за ситуацією в області.

«Звинувачувати губернатора в політичному замовленні чи “розбірках” на користь Партії регіонів у контексті виборів в Ізмаїлі безглуздо. В даному випадку він не намагався приймати чиюсь сторону, підтримуючи одного кандидата або виступаючи проти іншого. МАТВІЙЧУК продемонстрував, що він контролює ситуацію в області і зможе ліквідувати деструктивні процеси», - вважає експерт.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, цілком зрозуміло бажання окремих політичних регіональних груп спробувати зіграти власну гру, демонструючи свій потенціал і агресію. «Проте спроби організувати вибори міського голови за два місяці до всеукраїнських виборів до місцевих рад не одержать підтримки населення. І в зв`язку з цим губернатор не тільки розставив всі крапки над «і», забезпечивши реалізацію постанови парламенту про перенесення виборів, але і вчинив як ефективний господарник і політик, який чутливо реагує на очікування жителів області. Ініціатори виборів в Ізмаїлі хотіли почути позицію влади - вони її почули. Тепер їм варто готуватися до виборів 31 жовтня», - вважає експерт.

Крім того, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, поступово Одеса перестає бути проблемним регіоном для нової влади, яка змогла встановити контроль над ситуацією: «Останні події в регіоні і жорстка позиція губернатора щодо ряду знакових проблем, зокрема, підвищення ефективності роботи районних адміністрацій, погашення заборгованості із виплати зарплат, покращення платіжної дисципліни при розрахунках за житлово-комунальні послуги, – все це свідчить про те, що МАТВІЙЧУК зміг збудувати ефективну вертикаль влади».

При цьому, на думку експерта, ця вертикаль здатна не тільки контролювати політичні та економічні процеси в області, але й підвищити рейтинг нової владної команди в цілому. «У контексті майбутніх місцевих виборів і можливих позачергових виборів до парламенту навесні наступного року, така ефективність є дуже важливою для Президента ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів в цілому», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.