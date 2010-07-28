Московський патріарх Кирил завершив візит в Україну

Московський патріарх КИРИЛ завершив візит до України.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» главу Російської православної церкви проводжали Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР, перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ та інші.

Як повідомлялося, патріарх КИРИЛ прибув до України 20 липня. Він побував в Одесі, Криму, Дніпропетровську і Києві, де сьогодні за його участі відбулися торжества з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.