Московський патріарх Кирил завершив візит в Україну
18:26, 28 липня 2010Політика
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Проводжали Клюєв і Зурабов
Московський патріарх КИРИЛ завершив візит до України.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» главу Російської православної церкви проводжали Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР, перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ та інші.
Як повідомлялося, патріарх КИРИЛ прибув до України 20 липня. Він побував в Одесі, Криму, Дніпропетровську і Києві, де сьогодні за його участі відбулися торжества з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.
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