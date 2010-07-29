Томенко: Кирил веде до того, що Москва керуватиме, а Київ молитиметься

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що святкування Хрещення Київської Русі набуло виразно-політичних гіпертрофованих форм після того, як патріарх Московський КИРИЛ оголосив, що він є ідеологом так званої Святої Русі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це М.ТОМЕНКО заявив, коментуючи святкування дня Хрещення Київської Русі.

“Достеменно ні історикам, ні теологам, ні іншим науковцям не відомо, чим ця “Свята Русь” відрізняється від Київської Русі. Але схоже, що сьогодні російська політична еліта через патріарха КИРИЛА намагається повернутися до радянської практики, коли вченим та пересічним громадянам забороняли вживати термін “Київська Русь”, а вживався термін “Древня Русь” для того, щоб нівелювати пріоритет Києва у заснуванні Держави Княжої Русі-України», - підкреслив він.

На думку М.ТОМЕНКА, “cьогодні поява цього терміну – це нова спроба ліквідувати термін “Київська Русь”, щоб вказати у назві пріоритет Москви як у політиці, так і у християнстві та історії. “Ідеологія так званої “Святої Русі” буде означати, що Москва керує, а Київ молиться”, - вважає віце-спікер.

За його словами, для правлячої політичної еліти України, яка активно кинулась обґрунтовувати цю нову московську ідеологію, це може погано закінчитися, бо всі рішення під егідою забезпечення доктрини “Святої Русі” будуть прийматися у Москві, а “нас будуть допускати до молитви, коли патріарх приїжджатиме до Києва”.