Тігіпко пояснив, як омине інтриги одеського губернатора

Усі органи влади Одеської області включилися в процес, аби зірвати призначені на 1 серпня позачергові вибори мера Ізмаїла, заявив на зустрічі з журналістами лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО.

«Якщо нова влада прийшла і намагається таким чином вплинути на ситуацію в країні, - відзначив віце-прем`єр-міністр, - то користі Партії регіонів від цих місцевих «царів» не буде, вона від цього лише програє. Бо авторитет завойовується не на виборах і не такими діями – авторитет заробляється тим, як борються з корупцією, піднімають мінімальні зарплати й пенсії, не заважають розвиватися бізнесу, зокрема малому».

Лідер «Сильної України» наголосив, що «і партія, і громадяни, права яких зневажаються чиновниками, і Ізмаїльська міська територіальна комісія добиваються справедливості в судових інстанціях».

Але навіть якщо зараз не вдасться відстояти законність і справедливість, зокрема щодо кандидата в мери Андрія АБРАМЧЕНКА, який є лідером Ізмаїльської міської організації «Сильної України», «це не буде для нас приводом зупинятися», - наголошує С.ТІГІПКО.

«Ми знайдемо партію, яка висуне цю людину кандидатом у мери, і він балотуватиметься - нехай навіть від іншої партії», - спрогнозував лідер партії «Сильна Україна». – А ми приєднаємося, розповсюдимо листівки, в яких пояснимо виборцям, що цього кандидата також підтримує «Сильна Україна». І практично, я думаю, все вийде. Хоча, звісно, не обійдеться без певного тиску».

«Чим це закінчується, також відомо: тих, кого тиснуть, виборець підтримує ще більше. І через певний час ті люди, які тиснуть, виявляться в плачевній ситуації», - резюмував лідер «Сильної України».

Як повідомляв раніше УНІАН, кандидати на посаду міського голови Ізмаїла Андрій АБРАМЧЕНКО, Георгій ДУБЕНКО, Олександр ПЕТКОВ й інші направили телеграму-звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА й Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою – припинити свавілля з боку місцевої влади, яка намагається шляхом правового свавілля зірвати дострокові вибори Ізмаїльського міського голови.

Як зазначають автори документа, «директори шкіл й інших навчальних установ в усному режимі одержують від влади розпорядження з вимогою під загрозою звільнення негайно закрити приміщення виборчих дільниць, які розташовані в їх будівлях». З метою зриву виборів задіяні навіть співробітники протипожежних служб: інспектори МНС «за шаблонними розпорядженнями опечатують виборчі дільниці», створені згідно з відповідним рішенням ЦВК й Ізмаїльської міської територіальної виборчої комісії.

Паралельно під тиском влади правоохоронні органи ініціювали «розслідування щодо директора комунального підприємства «Ізмаїльська друкарня», де віддруковані на законних підставах виборчі бюлетені з виборів міського голови Ізмаїла, - йдеться у зверненні, чим чиниться «тиск на директора друкарні, аби він подав заяву про звільнення за власним бажанням».

Тим часом, наголошується в документі, «виборчі бюлетені вже віддруковані, їх охороняє міліція. Всі виборчі дільниці й комісії нормально працювали, доки «влада не почала активно втручатися у виборчий процес».

Зараз їх зусиллями в місті запанувала атмосфера «страху, тимчасово закриваються магазини підприємців, які так чи інакше беруть участь у виборах», почастішали «на замовлення» фінансові перевірки територіальної виборчої комісії». Крім того, «тотальні перевірки почалися також щодо підприємницької діяльності членів партії «Сильна Україна» і бізнесменів, які розмістили на своїх рекламоносіях емблематику партії і її кандидатів».

Кандидати в мери Ізмаїла закликають керівництво України виконати належним чином свої державні повноваження з гарантування конституційних прав громадян, припинити свавілля місцевих чиновників, які перешкоджають волевиявленню жителів Їзмаїла, «не дати розтоптати Конституцію України і закони країни».

Нагадаємо, голова Одеської ОДА заявив 27 липня на колегії облдержадміністрації, що призначені на 1 серпня вибори Ізмаїльського міського голови «є незаконними, їх проводять бандитські угруповання, яким сприяє Ізмаїльська міська рада». Зокрема, він стверджував: «Вибори проводять, незаконні вибори, приватні вибори проводять. Буде дана жорстка оцінка всім. Я вимагаю від правоохоронних органів оцінки, аж до кримінальних справ. Там практично при владі перебувають бандитські групи, які вважають, що місто Ізмаїл – їх власність, і вони проводять приватні вибори».

У свою чергу, голова Одеської облорганізації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО висловив подив в інтерв`ю УНІАН з приводу нехтування виборчого законодавства з боку голови Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУКА й частини депутатів Ізмаїльської міськради, які входять у фракцію Партії регіонів, які спільними зусиллями фактично зривають вибори Ізмаїльського міського голови, призначені на 1 серпня поточного року.

Зокрема, голова Одеської облорганізації КВУ Анатолій БОЙКО нагадав в інтерв`ю УНІАН, що «не так давно Конституційний Суд України розглядав на своєму засіданні аналогічну ситуацію з виборами в Тернополі і виніс вердикт – призначена парламентом країни дата дострокових виборів не підлягає перенесенню на пізніші терміни. Тим паче що ЦВК прийняла постанову ВР України до виконання і готує спільно з Ізмаїльським тервиборчкомом вибори мера міста».

«Виникає резонне питання, - наголошує голова облКВУ, - навіщо буквально напередодні законних виборів міського голови направляти до Ізмаїла спецкомісію на чолі з першим заступником губернатора Наталією ЧЕГОДАР і начальником облКРУ Мариною ЗІНЧЕНКО, причому з наказом «розібратися із ситуацією в Ізмаїлі, аж до порушення кримінальної справ»? Невже в ОДА вже навіть не приховують, що мають намір будь-що зірвати місцеві вибори?»

На думку інших експертів, ці заходи, що їх вживає одеська влада, і перш за все керівництво облорганізації Партії регіонів на чолі з Е.МАТВІЙЧУКОМ, пов`язані, швидше за все, з тим, що місцеві «регіонали» побоюються програти на дострокових виборах головне крісло в Ізмаїлі - другому за значенням місті Одеської області - політичній силі Сергія ТІГІПКА. Оскільки саме представник партії «Сильна Україна» Андрій АБРАМЧЕНКО може реально перемогти 1 серпня своїх конкурентів, зокрема - від Партії регіонів.