ГПУ поновила кримінальні справи проти екс-заступника міністра юстиції

Генеральна прокуратура України поновила розслідування кримінальних справ, порушених проти голови Української соціал-демократичної партії Євгена КОРНІЙЧУКА, коли він обіймав посаду першого заступника міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА.

Про це сам Є.КОРНІЙЧУК повідомив у коментарі для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 28 (808) від 7-13 серпня 2010 р.).

«Проти мене порушено старі кримінальні справи. У 2009 році Генеральна прокуратура поставила мені перевищення службових повноважень у сфері питань, пов`язаних з НАК і представленням його інтересів в іноземних судах. У мене в кабінеті були обшуки. Йдеться про те, чи потрібно проводити конкурси на закупівлю юридичних послуг. Нічого нового. Ви можете підняти публікації з цього приводу. В рамках чинного законодавства були надані всі роз`яснення з цього приводу. Всі справи закрили. Проте в цей четвер у Генпрокуратуру були викликані свідки. Прокурори говорять, що справи порушено за новими статтями», — сказав Є.КОРНІЙЧУК.

При цьому голова УСДП підкреслив, що відновлення слідства є яскравим індикатором того, що він не співпрацює з владою.

«Самі розумієте, що навряд чи все це свідчить про те, що я якимсь чином співпрацюю з керуючим режимом. І вже тим більше — є радником Юрія БОЙКА. Я взагалі не розумію, чому повинен виправдовуватися, якщо у мене ситуація просто кричуща», — заявив Є.КОРНІЙЧУК.

Він також зазначив, що УСДП продовжує співпрацю з іншими опозиційними силами.

«Ми вже ухвалили рішення про місцеві вибори. Це питання обговорювалося з Юлією ТИМОШЕНКО. Рухаємося паралельними курсами. Відповідно, в режимі дружби і співпраці займаємося агітацією. Таким чином УСДП нізвідки не виходить і нікуди не входить», — прокоментував Є.КОРНІЙЧУК чутки про своє можливе входження до провладної коаліції.

Він також спростував чутки про виключення з партії народного депутата Олени ШУСТІК.

«Що стосується ситуації в партії, то в березні на політраді Олені ШУСТІК дійсно було зроблено зауваження: погоджувати ключові рішення з політрадою. А то вона, будучи моїм заступником, чомусь підписувала все підряд. У червні ШУСТІК була звільнена з поста зама, але залишилася в політраді. А значить — і в партії», — сказав Є.КОРНІЙЧУК.