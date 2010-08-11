Попов визначився з «керманичем» київського метро

Виконуючим обов’язки начальника комунального підприємства “Київський метрополітен” призначено першого заступника керівника підприємства Володимира ФЕДОРЕНКА.

Як інформує прес-служба Київського метрополітену, 9 серпня в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрівся з керівним складом та представниками трудового колективу столичної підземки, де офіційно представив В.ФЕДОРЕНКА як в.о. начальника метрополітену.

«Коли постало питання, хто буде керувати метрополітеном, я займав і займаю позицію, що такий шановний колектив повинен мати керівника, який пройшов всі етапи професійного розвитку саме в вашому колективі. Тому прийнято рішення на майбутнє остаточно рекомендувати керівником Київського метрополітену Володимира Івановича ФЕДОРЕНКА, який пройшов від інституту до першого заступника керівника метрополітену», - підкреслив в.о. голови КМДА.

Прес-служба метрополітену зазначає, що виконання обов’язків начальника Київського метрополітену покладено на В.ФЕДОРЕНКА з 6 серпня згідно з розпорядженням КМДА від 5 серпня.

О.ПОПОВ подякував колективу столичної підземки за працю та відзначив, що першочерговим завданням для метрополітену та міста є стабілізація соціально-економічної ситуації. За його словами, Київський метрополітен повинен працювати без збитків, а в майбутньому вийти на прибутковий рівень для подальшого технічного розвитку підприємства.

Також О.ПОПОВ запевнив колектив підприємства, що київська влада повністю підтримує всі проекти метрополітену і буде всіляко сприяти їх реалізації.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня керівник прес-служби Київського метрополітену Надія ШУМАК повідомила, що начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.

3 серпня О.ПОПОВ повідомив, що підписав заяву про звільнення керівника столичного метрополітену П.МІРОШНИКОВА.