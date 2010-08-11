БЮТ вимагає від влади припинити переслідування членів «Батьківщини»

БЮТ заявляє, що влада напередодні виборів до органів місцевого самоврядування посилила тиск і розгорнула переслідування по всій країні членів партії «ВО «Батьківщина».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Верховній Раді.

Так, стверджують в БЮТ, лише впродовж кількох останніх тижнів представники силових структур здійснили невиправдані захоплення осередків партії та громадських приймалень народних депутатів від БЮТ у низці областей України.

Зокрема, на громадську приймальну народного депутата, члена фракції БЮТ Костянтина БОНДАРЄВА, який очолює Київський обласний осередок партії “Батьківщина”, спецпідрозділи силових структур здійснили напад. У Черкасах, заявляють далі в БЮТ, представники силових структур під безглуздими, надуманими приводами здійснили обшук у приміщенні обласного осередку партії, внаслідок чого була вилучена партійна документація.

“Останнім прикладом показової і цинічної розправи над активістами партії «Батьківщина» є захоплення офісу Кримської республіканської партійної організації «ВО «Батьківщина» озброєними працівниками СБУ”, - підкреслюється в заяві.

На думку її авторів, є цілком очевидним, що за час свого управління країною діюча влада, її представники не виправдали очікувань та довіри суспільства. Безпідставно підняті ціни на газ, не забезпечений належний соціальний захист населення, констатували в БЮТ.

“Тому єдине, що може допомогти діючій владі втриматися на владному Олімпі – це тотальне захоплення влади на усіх рівнях, в тому числі шляхом придушення, по суті, єдиної опозиційної сили, якою є партія «Батьківщина» очолювана Юлією ТИМОШЕНКО”, - наголошується в заяві.

Саме тому, за словами депутатів від БЮТ, “влада запустила репресивну машину залякування, шантажу та погроз проти членів партії «Батьківщина» в масштабах всієї країни”.

“За допомогою правоохоронних органів здійснюються напади на приміщення «Батьківщини», чиниться тиск на активістів партії. Влада на місцях робить усе, щоб паралізувати роботу осередків опозиційної партії та заблокувати діяльність народних депутатів, депутатів всіх рівнів від нашої політичної сили і майбутніх кандидатів від партії «Батьківщина», - наголошується в заяві.

З огляду на це фракція БЮТ у Верховній Раді заявляє рішучий протест проти таких дій і закликає гаранта Конституції, усіх представників владної вертикалі на місцях чітко дотримуватись вимог Основного закону стосовно права людини на свободу політичних уподобань та політичну діяльність, негайно припинити свавілля, переслідування інакомислячих, залякування та переслідування громадян, які є членами ВО «Батьківщина», або симпатизують нашій політичній силі.

“Ми застерігаємо: така практика призведе до того, що Україна знову буде вкинута у вакханалію беззаконня, а всі демократичні надбання, які наша держава здобувала протягом майже 20 років, будуть втрачені назавжди”, - наголосили в БЮТ.

На їх переконанння, влада робить величезну помилку, намагаючись знищити єдину впливову опозиційну силу. “Така практика не робить честі ані діючій владі, ані Україні загалом в очах світової спільноти”, - додали в БЮТ.