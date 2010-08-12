СБУ провела ще один обшук у київській мерії

СБУ ввечері 10 серпня провела обшук в офісі Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

Про це пише газета «Дело» .

Як повідомило джерело газети, обшук було проведено в рамках слідства щодо діяльності начальника ГУ Марини ЛУКАШИНОЇ в 2008 році. Нібито тоді при виділенні коштів на реконструкцію нежитлових будинків були вказані недостовірні початкові дані. Як результат, бюджет міста недолічився 70 млн. грн.

Обшук відбувався на 6-му поверсі будівлі КМДА по вул. Хрещатик, 36. Із начальства при обшуку присутня була тільки заступник начальника ГУ Ольга МАМІНА. Виявилося, що не було ключів від двох кабінетів, закріплених за Головним управлінням, тому правоохоронці вдалися до допомоги слюсаря. Є інформація, що ці два кабінети займає Денис БАСС.

Серед вилучених документів і предметів цікавим, пише газета, є пристрій Advocate-4. Як стверджують експерти, цей пристрій використовується для того, щоб зробити неможливим прослуховування розмов у приміщенні. Приблизна його ціна - 5 тис. дол. Також слідчі вилучили теки з документами, а в кабінеті Д.БАССА вони взяли записники і 7 стартових пакетів одного мобільного оператора.

Як повідомляється на офіційному порталі Київської міської влади, зараз ГУ економіки і інвестицій очолює Ігор ДОВБАНЬ, який до недавнього часу працював заступником гендиректора Укрзовнішінвесту. До нього ГУ очолювала М.ЛУКАШИНА.

Як повідомлялося, це вже не перший обшук у будівлі КМДА. Так, 7 липня Служба безпеки України провела обшук у кабінеті секретаря Київради Олеся ДОВГОГО і вилучила документи на виділення земельних ділянок.