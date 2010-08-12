Виставки «Барвиста Україна» та «Кращий вітчизняний товар року»

На виконання Указу Президента України, доручення Кабінету міністрів України та з нагоди 19-ї річниці Незалежності України з 17 до 20 серпня 2010 року в Національному комплексі «Експоцентр України» відбудеться щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» та Всеукраїнський конкурс-виставка «Кращий вітчизняний товар року». Одним із ключових моментів програми виставкової акції є Всеукраїнський call-центр «Подай пропозицію до проекту Податкового кодексу України», де з 17 серпня всі учасники та гості можуть подати свої поправки до проекту Податкового кодексу України, зробивши свій вклад в удосконалення нової «економічної конституції» держави.

17 серпня о 14.00 в павільйоні №1 (колишня ВДНГ) буде проведено “круглий стіл” “Вплив нового Податкового кодексу України на бізнес–середовище” за участю керівництва Державної податкової адміністрації України, керівників облдержадміністрацій та представників бізнесових структур, які обговорюватимуть шляхи реформування податкової системи, прийняття і узагальнення пропозицій до проекту Податкового кодексу України. Робота Всеукраїнського call-центру продовжиться до 20 серпня.

Ведуча “круглого столу” – Елла ЛІБАНОВА, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, заслужений економіст України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень.

Організатори “круглого столу”: Державна податкова адміністрація України, Національний комплекс «Експоцентр України».

Організаторами виставки “Барвиста Україна” є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Головним розпорядником виставки, за Указом Президента України, визначено Національний комплекс «Експоцентр України».

Метою даного виставкового заходу є демонстрація досягнень країни в галузях економіки, соціальній та культурній сферах; презентація вітчизняними підприємствами кращих науково-технічних розробок, техніки і технологій, конкурентоспроможної продукції та експортних можливостей з метою виходу на нові ринки.

14 учасників галузевих експозицій представлятимуть міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Міносвіти, МЗС, Мінпраці, Мінпромполітики, Мінтранс, Мінрегіонбуд, МНС, Нацбанк, Держкомлісгосп, Київміськбуд, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" тощо і продемонструють у павільйоні №1 виробничий та науковий потенціал галузей України.

В рамках окремої експозиції (павільйон №23) 64 установи Національної академії наук України презентуватимуть 1056 наукових розробок з розділів: інформатика; механіка; фізика і астрономія; наука про Землю; фізико-технічні проблеми матеріалознавства; фізико-технічні проблеми енергетики; ядерна фізика та енергетика; хімія; молекулярна біологія, біохімія, експериментальна і клінічна фізіологія; загальна біологія; історія, філософія та право.

У виставці беруть участь 23 регіони України.

Регіональні експозиції Автономної Республіки Крим, 20 областей, міст Києва і Севастополя розміщуються у павільйонах № 2, 3, 7, 9 та на відкритих майданчиках Експоцентру України.

Що представлятимуть області:

Волинська область планує показати на стенді продукцію провідних підприємств харчопереробної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості регіону, а також аграрного сектору та машинобудування. Також на стенді можна буде знайти інформацію щодо інвестиційних пропозицій підприємств, установ та організацій області, вільних земельних ділянок.

Дніпропетровська область матиме на виставці одну з найбільших експозицій. Тут можна буде побачити галузеві надбання, починаючи від оборонного комплексу (ДП «КБ “Південне” ім. М.К.Янгеля» та ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова») до аграрного сектору (Корпорація «Агросоюз», ВАТ «Криворіжхліб» та ін.).

Житомирська область буде представлена підприємствами лісової та деревообробної (ДП «Коростишівське лісове господарство»), легкої (ВАТ «Бердичівська фабрика одежі»), машинобудівної (ВАТ «Прогрес»), металургійної, фарфоро-фаянсової (Довбиський фарфоровий завод) та хімічної (ЗАТ «Янтар»), а також 27 компаніями харчової промисловості. Вперше на виставці буде презентоване ТОВ «Пеллет-Енерго Ємільчине» – вітчизняний виробник екологічно чистого біопалива.

Колективною експозицією за участі провідних промислових підприємств виступить Запорізька область. Генеральний спонсор участі регіону - Пологовський олієекстракційний завод, що спеціалізується на переробці олійних культур, спонсори – Бердянський морський торговий порт, ВАТ «Дніпроенерго», ТОВ «Лакомка» ТМ «Лускучик». Серед учасників виставки від області – швейна фабрика «Селена», ЗАТ «Світлотехніка», ТОВ «Айс Запоріжжя» та інші.

В Івано-Франківській області динамічно розвиваються важливі для економіки галузі промисловості. Тож експозиція регіону у рамках виставки буде чи не найцікавіша. ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Українська побутова техніка» (ТМ ARDO та Whirlpool), ВО «Карпати», ТОВ «Тикаферлюкс» (хутряний одяг), ВАТ «Івано-Франківськцемент» та ТОВ «3 Бетони» – усі ці підприємства здатні запропонувати унікальні для вітчизняного ринку продукти, що відповідають європейським вимогам якості.

Кіровоградська область презентує широку пропозицію продуктів вітчизняного машинобудування (ВАТ «Червона зірка», ВАТ «Гідросила», ЗАТ «Радій» та ін.), добре відомих як в Україні, так і за кордоном. Стратегічно важливою для економіки області є й харчова (ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», ДАК «Хліб України», ТМ «Ласка» і «Златомед») та легка (ТОВ «Куртаж») також в експозиції буде представлена промисловість.

На стенді Львівської області, окрім власне підприємств, буде представлено й низку інвестиційних проектів, зокрема, пов’язаних із розвитком паливно-енергетичного комплексу. Серед учасників експозиції – відомі компанії й підприємства: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ВАТ «Біблюос», ВАТ «Концерн Електрон», «Електропобутприлад», «Світоч», «Галичина», «Галка», Перша приватна броварня та інші.

Харчова, переробна та аграрна промисловість Миколаївської області будуть презентовані відомими підприємствами – ВАТ «Коблево», ВАТ «Золотий колос», ТОВ «Сандора», ВАТ «Сан Інбер Україна» та ін. Експозиція регіону логічно доповнюватиметься підприємствами машинобудування (в тому числі й суднобудування), морського та річкового транспорту, енергетичної галузі (ВП «Южно-Українська АЕС») та легкої промисловості, а також останніми розробками в сфері науки та інвестицій.

Рівненська областьпредставить двадцять компаній, серед яких - ДП «Бурштин України» (прикраси, картини, панно з бурштинової крихти), ВАТ «Рівнеазот» (мінеральні добрива, відомі у 40 країнах світу), Рівненська атомна електростанція, ТзОВ «Газотрон-Люкс» (перше на території СНД виробництво люмінесцентних енергозберігаючих ламп). Крім того, досить широко буде представлений агропромисловий комплекс регіону.

Експозиція міста Севастополь вражатиме різноманіттям представлених товарів та послуг – судноплавання в експозиції, суднобудування й ремонт (ДП «Морський рибний порт», ВАТ «Електро Лтд.»), виноробство (ВАТ «Інкерманський завод марочних вин», ДП «Севастопольський винзавод»), рибна (ТОВ «Антарктика») та м’ясопереробна («Ковбаси Камо») промисловість, будівництво (ТОВ «Центр «Аюмель»), туризм («Інтехтур») та інше.

До найбільших підприємств Тернопільської області можна віднести «ОСП «Корпорація Ватра», ВАТ ТРЗ «Оріон» (машинобудування та металообробка), Чортківський цукровий завод, Кременецьке ЗАТ «Молоко», Тернопільський молокозавод (харчова промисловість), ПП фабрика «Нова» (деревообробна), ВАТ «Текстерно» (легка), ТОВ «Фомлайн-Захід» (хімічна та нафтохімічна). Їх продукція та послуги, поряд із широким асортиментом інших пропозицій, будуть становити різноманіття тернопільської експозиції.

Харківська область пропонуватиме асортимент більш як 30 компаній краю. Серед учасників – знайомі імена: ВАТ «Турбоатом», КП «Теплові мережі», НТУ «ХПІ», ТОВ «Мангуст», ДП «Харківський завод шампанських вин», «Бісквіт-шоколад», ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» та інші. Центральна частина стенду регіону буде оригінально оформлена у вигляді визначної пам’ятки Харкова – ротонди фонтану «Дзеркальний струмінь».

Досягнення Черкаської області презентуватимуть ТОВ «ОСТ - ІНВЕСТ» (обладнання для птахівництва), ГК «Агрополіс» (молочна продукція), ВАТ «Черкасихліб», МПП «Агропромресурси» (ТМ «Рибак»), ВАТ «Монфарм», ТОВ «Хлібна Нива», КП Аеропорт «Черкаси», Технологічна корпорація «ЕС» та інші.

Чернігівська область основний акцент робитиме на харчовій промисловості – кондитерські вироби, напої, консерви (ВАТ «Продовольча компанія «Ясен», ЗАТ «Ніжинський консервний завод», ДП «Дрінкс Україна») тощо, а також авторській сувенірній продукції з кераміки, дерева (Культурно-мистецький центр «Круті сходи»). Окремі експозиції в рамках презентації регіону – «Ліси Чернігівщини» та «Чернігівщина аграрна» – наочно розкажуть про туристично-рекреаційний потенціал Сіверського краю.

Нам є чим пишатися і що показувати. Але це далеко не всі сюрпризи, передбачені організаторами та експонентами для відвідувачів. 18 серпня відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2010 року», в рамках якого номінуються високотехнологічні товари, послуги й розробки, представлені вітчизняними підприємствами. Кожен відвідувач заходу зможе не лише наочно побачити останні досягнення науки й промисловості власної держави, а й скуштувати найкращі зразки харчової промисловості. Бізнесмени тут зустрінуться з колегами та знайдуть партнерів у будь-якій сфері економіки… Тож, “Експоцентр України” гостинно запрошує приєднатися до справжнього свята! Важливою складовою загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» є Всеукраїнський конкурс-виставка «Кращий вітчизняний товар 2010 року», де номінуватиметься високотехнологічна продукція, товари і послуги, що пропонуються на внутрішні та зовнішні ринки.

Завданням конкурсу є відзначення кращих вітчизняних товарів і товаровиробників та інформування про них державних структур, дипломатичних кіл, громадськості.

Серед номінованих товарів – промислова, сільськогосподарська та харчова продукція, а також наукові розробки, послуги відомих банків, оздоровчих закладів, готелів.

Урочисте нагородження номінантів конкурсу – 18 серпня.

Виставка «Барвиста Україна» супроводжуватиметься презентаційними та культурно-мистецькими заходами, що увійшли до Програми загальнодержавної виставкової акції.

На відкритих майданчиках “Експоцентру України” розгорнеться етнографічна експозиція «Містечко майстрів» та Ярмарок до Дня Незалежності України, де можна ознайомитись та придбати унікальні вироби народних майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва.

На церемонію офіційного відкриття виставки, яка відбудеться 17 серпня 2010 року о 12 годині на центральній сцені “Експоцентру”, запрошуються керівники держави, центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники посольств та торговельно-економічних місій.

Інформаційну підтримку загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна» забезпечили: Офіційні медіа-партнери – газети «Урядовий кур’єр», «Газета по-київськи», «Газета по-одеськи», «Теленеделя», «Сегодня»; «Реклама на село», «Чим хата багата»; журнали «Караван», «Партнер», «Роботодавець», «Україна. ІІІ тисячоліття»; тижневики «Прес-Біржа», «Прайси Донбасу»; радіо «Ера FM» та Київ;

в Інтернеті: УКРОП - Виставки - Барвиста Україна 2009, ... лабораторний портал - Події цього року, Херсонська обласна державна адміністрація, Официальный сайт Кировоградской торгово-промышленной палаты,Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej , Офiцiйний веб-портал Київської мiської влади, Yottos News - Новости Украины, Запорізька область - регіон можливостей,Сумська міська рада,www.krm.dn.ua, www.prodpit.com.ua, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, www.svyatoshin.kyiv-city.gov.ua, www.bershad.ua та інші.

Інформаційний стенд - у павільйоні № 9.

Розміщення експозицій у павільйонах "Експоцентру":

№ 1 - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;

№ 2 - експозиція Волинської, Донецької, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Севастополь;

№ 3 - експозиція Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Львівської областей;

№ 7 - експозиція АР Крим, м. Київ, Одеської, Рівненської, Харківської областей;

№ 9 - експозиція Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Черкаської областей;

№ 23 - експозиція Національної академії наук України.