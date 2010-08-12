Чому влада, підписавши Харківську угоду, піднімає ціни на газ - версія БЮТ

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко поширила аналітичний коментар “Щодо підвищення цін на природний газ”.

Зокрема, в документі прес-служба БЮТ нагадує, що після підписання Харківських угод про продовження терміну базування у Криму Чорноморського флоту РФ до 2042 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв громадянам, що “це дасть... можливість не піднімати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги”. “Неприпустиму торгівлю національними інтересами він виправдовував міфічними, як це всім тепер зрозуміло, економічними дивідендами. Проте поступки в такому питанні як державний суверенітет не принесли жодної користі ані Україні, ані її народові”, зазначає Блок Юлії Тимошенко.

На думку авторів аналітичної записки, це доводять такі факти.

Відповідно до угод, які підписала на той час прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2009 р., вітчизняна промисловість до квітня 2010 р. була забезпечена імпортним природним газом за стабільною ціною 228 доларів за тис. куб. метрів. “Нині, зі “знижкою”, яку нібито виторгував В.ЯНУКОВИЧ у обмін на Севастополь, ціна виросла до 249 доларів, або на 8,5%”. Як підкреслює БЮТ, “Партія регіонів надзвичайно гостро критикувала газові угоди, підписані Ю.ТИМОШЕНКО, проте на переговорах у Харкові В.ЯНУКОВИЧ не змінив у цих угодах жодної літери у формулі розрахунку ціни газу”.

Крім того, наголошують автори записки, у 2009 р., коли економіка держави перебувала під колосальним тиском світової фінансової кризи, уряд Ю.ТИМОШЕНКО забезпечив антикризову підтримку підприємствам гірничо-металургійного та хімічного комплексу, гарантуючи пільгову граничну ціну на газ. Після приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА цю підтримку було скасовано. БЮТ зазначає, що за дорученням Ю.ТИМОШЕНКО 29 січня 2009 р. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) ухвалила постанову №57, якою для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів було встановлено граничну ціну на газ у розмірі 1899,25 грн. за 1000 куб. метрів. Рішенням НКРЕ №1009 від 30 липня 2010 р. тариф цим підприємствам підвищено на 13,2% - до 2187,20 грн.

Водночас, ціни на газ для громадян за В.ЯНУКОВИЧА зростають ще швидше, ніж для промисловості. БЮТ нагадує, що напередодні президентських виборів В.ЯНУКОВИЧ у своїй агітпродукції переконував, що буде не підвищувати, а у півтора рази знижувати ціни на газ для населення. Однак, постановою НКРЕ від 13 липня 2010 р. № 12 з 1 серпня 2010 р. збільшено ціну на газ для потреб населення на 50%, відповідно, тарифи на гарячу воду і тепло зростають на 25%. У Меморандумі, підписаному з Міжнародним валютним фондом для отримання нового кредиту, задекларовано плани влади збільшити ціну на газ для населення ще на 50% у квітні 2011 року. Відтак, наступні підвищення відбуватимуться кожні півроку, «доки не буде досягнуто паритету з цінами імпорту» - тобто ціни на газ для населення вийдуть на рівень світових, наголошує БЮТ.

Далі БЮТ зазначає, що у 2008-2009 рр. уряд Ю.ТИМОШЕНКО отримав від МВФ в рамках кредиту «стенд-бай» 4,8 млрд. доларів та додатково 1,96 млрд. доларів дивідендів, що не підлягають поверненню. Уряд Миколи АЗАРОВА підписав з МВФ умови отримання кредиту в розмірі 15,15 млрд. доларів строком на 29 місяців. “Для отримання цього на сьогодні завеликого для держави кредиту нинішня влада погодилась на підвищення пенсійного віку для жінок та пільговиків, підвищення тарифів на газ для населення, промисловості та підприємств ЖКГ і на зменшення вдвічі допомоги селу, на замороження заробітних плат бюджетникам”.

“Навіть у найскладніші часи світової фінансово-економічної кризи уряд Ю.ТИМОШЕНКО не підвищував ціни на газ для населення та комунальні тарифи, не торгував суверенітетом держави та не перекладав свою відповідальність та проблеми на бюджети українських родин”, - підкреслюється в аналітичній записці.

БЮТ також зазначає, що “після підписання Харківських угод і фактичної здачі Севастополя та Криму, В.ЯНУКОВИЧ обіцяв знижку на газ у розмірі 100 доларів США. Але замість реального зниження цін на газ для населення та для промисловості до річниці Харківських угод, за очевидними підрахунками, населення платитиме за газ, мінімум, удвічі більше”.

БЮТ підкреслює, що “нинішній уряд багато говорить про “необхідність” доведення цін на газ для населення до світового рівня. Однак, на потреби населення традиційно спрямовувався дешевий газ власного українського видобутку. Україна щороку видобуває близько 21,2 млрд. куб. метрів газу, на потреби населення витрачається 17,8 млрд. куб. метрів, тобто вітчизняного газу для населення вистачає з надлишком. Цей газ завжди був, і мав би лишатися, тим стратегічним резервом, що захищає громадян України від тягаря непосильних для них світових цін. Таким чином, влада сьогодні не має жодних економічних підстав для підвищення цін на газ для населення”.

На переконання БЮТ, реальною причиною зростання цін на газ є зловживання нинішньої владної команди. “...Критичне подорожчання природного газу в державі зумовлене не кон’юнктурою світових енергетичних ринків, не фінансовими труднощами “Нафтогазу”, а тим, що команда В.ЯНУКОВИЧА перекачує величезні обсяги державних грошей у “РосУкрЕнерго”, - зазначається в записці.

Як зазначає БЮТ, “спонсор виборчої президентської кампанії В.ЯНУКОВИЧА і власник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ володіє контрольними пакетами низки українських регіональних газопостачальних підприємств (облгазів) і через них контролює 75% продажів газу в Україні. Населення практично 100% сплачує рахунки облгазам, проте ці гроші лише частково доходять до держави, осідаючи по дорозі на офшорних рахунках. Станом на 1 липня 2010 р. загальний борг облгазів перед державою за поставлений газ склав близько 10 млрд. грн. і продовжує стрімко збільшуватися. Зараз міністр ПЕК Юрій БОЙКО пропонує фінансово допомогти облгазам та “реструктуризувати” їхні борги на п’ять років, тобто - до завершення терміну президентства В.ЯНУКОВИЧА. Зрозуміло, що за реалізацію цього плану знову платитимуть громадяни”. Як зазначають автори записки, річні надходження від підвищення цін на газ для населення - 4,7 млрд. грн., а загальний борг облгазів перед державою - 10 млрд. грн. “Очевидно, що якби Д.ФІРТАШ та облгази повернули борги державі, то всі жителі країни могли 2 роки не мати підвищення ціни на газ”, - наголошує БЮТ.

Автори записки також нагадують про “аферу з рішенням Стокгольмського арбітражного суду”, де влада України “свідомо програла судовий позов на 12,1 млрд. куб. метрів природного газу або 5,4 млрд. доларів США самій собі та своїм спонсорам”.

БЮТ зауважує, що компанія “РосУкрЕнерго” була посередником та фінансовим гарантом перед “Газпромом” поставок до України природного газу з РФ. За даними БЮТ, “уже до кінця 2008 р. цей “фінансовий гарант” мав борг перед ВАТ “Газпром” за отриманий газ у розмірі 49 млрд. 562 млн. 094 тис. рублів або 1 млрд. 686 млн. 933 тис. 080 доларів США. У цей час у газових сховищах України за “РосУкрЕнерго” обліковувались, але не були оплачені російській стороні, 11 млрд. кубометрів газу, які за ціною закачування у відповідні періоди коштували 1,7 млрд. доларів. Враховуючи, що кошти за газ не були сплачені, “Газпром” як головний акціонер “РосУкрЕнерго” ухвалив рішення про передачу цих 11 млрд. куб. метрів газу НАК «Нафтогаз», а Україна натомість погасила борги “РосУкрЕнерго” в розмірі 1,7 млрд. доларів”. Як зазначається в записці, угодами між “Газпромом” та “РосУкрЕнерго” була передбачена можливість перепродажу неоплаченого газу безпосередньо НАК “Нафтогаз”. Таке рішення дало можливість повністю врегулювати газову кризу в Україні та Європі. Проте, маючи політичну підтримку В.ЯНУКОВИЧА, компанія “РосУкрЕнерго” подала позов на Україну до Стокгольмського суду.

На переконання БЮТ, “незважаючи на сильну й зрозумілу правову позицію України, команда В.ЯНУКОВИЧА свідомо й навмисне програла суд. У процесі судового розгляду вони відмовилися від ключових позицій захисту інтересів держави і змінили свої свідчення на користь «РосУкрЕнерго», а також добровільно згодилися на нарахування державі штрафних санкцій. Це підтверджується самим текстом рішення Стокгольмського суду”.

Зокрема, БЮТ наводить витримку з арбітражного рішення Стокгольмського суду від 8 червня 2010 р.: п. I.14 “Нафтогаз” попередньо стверджував (за уряду Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), що придбання 11 млрд. кубометрів мало достатні правові підстави, але в даний час стверджує, що це було не так і що “Нафтогаз” більше не може стверджувати на яких-небудь підставах, що придбання ним 11 млрд. кубометрів мало достатні правові підстави”; п. III.16: “Нафтогаз” заявив, що не може заперечувати, що, за даних обставин, “РосУкрЕнерго” має право на отримання штрафних санкцій».

Така зміна позиції “захисту”, разом зі штрафними санкціями, коштуватиме державі та, відповідно, збагатить господарів “РосУкрЕнерго” на 12,1 млрд. куб. метрів природного газу, або на 5,4 млрд. доларів США, що становить 20% державного бюджету України та дорівнює майже чверті її золотовалютних резервів, наголошує БЮТ, і нагадує, що команда В.ЯНУКОВИЧА помстилася тим, хто боровся з корупцією в газовій сфері та приймав на баланс держави придбані в “Газпрому” 11 млрд. куб. метрів газу – за ініціативою СБУ кинуто за ґрати колишніх керівників Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА та НАК «Нафтогаз» Ігоря ДІДЕНКА”.

На переконання БЮТ, радикальне подорожчання газу для людей зумовлює безкарна та масштабна корупція влади: кожна копійка, переплачена людьми за газ, “за нашим припущенням, йтиме не державі, а напряму на рахунки “РосУкрЕнерго” та “стане прибутком команди ЯНУКОВИЧА–ФІРТАША–ЛЬОВОЧКІНА–БОЙКА”.