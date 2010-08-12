Янукович зібрався на Сорочинський ярмарок
16:25, 12 серпня 2010Політика
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В рамках робочої поїздки
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 серпня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомили в Головному управлінні інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації.
За їхніми даними, передбачається участь Президента в церемонії відкриття Національного Сорочинського ярмарку. Окрім відвідання ярмарку, В.ЯНУКОВИЧ проведе прес-конференцію.
Як повідомлялося, Національний Сорочинський ярмарок проходитиме у Великих Сорочинцях Полтавської області з 17 по 22 серпня 2010 року. Офіційне відкриття ярмарку заплановано на 18 серпня на 11.00.
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