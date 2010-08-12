Янукович зібрався на Сорочинський ярмарок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 серпня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомили в Головному управлінні інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації.

За їхніми даними, передбачається участь Президента в церемонії відкриття Національного Сорочинського ярмарку. Окрім відвідання ярмарку, В.ЯНУКОВИЧ проведе прес-конференцію.

Як повідомлялося, Національний Сорочинський ярмарок проходитиме у Великих Сорочинцях Полтавської області з 17 по 22 серпня 2010 року. Офіційне відкриття ярмарку заплановано на 18 серпня на 11.00.