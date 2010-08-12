Янукович визначив, хто представлятиме його інтереси в судах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про забезпечення представництва в судах України інтересів глави держави та створених ним допоміжних органів і служб.

Текст документа розміщено на офіційному сайті Президента.

“Покласти на Адміністрацію Президента України представництво в судах України інтересів Президента України та створених ним для виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб”, - йдеться в указі.

У свою чергу главі Адміністрації Президента доручено забезпечувати здійснення відповідного представництва.