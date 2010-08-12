Янукович визначив, хто представлятиме його інтереси в судах
18:00, 12 серпня 2010Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про забезпечення представництва в судах України інтересів глави держави та створених ним допоміжних органів і служб.
Текст документа розміщено на офіційному сайті Президента.
“Покласти на Адміністрацію Президента України представництво в судах України інтересів Президента України та створених ним для виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб”, - йдеться в указі.
У свою чергу главі Адміністрації Президента доручено забезпечувати здійснення відповідного представництва.
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