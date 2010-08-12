СБУ тисне на суд, щоб заднім числом оформити обшуки у нардепів?
18:34, 12 серпня 2010Політика
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Сенченко про "наїзд влади на опозицію"
Управління СБУ та прокуратура Автономної республіки Крим намагаються чинити тиск на голову Керченського міського суду з метою змусити його оформити заднім числом постанову суду про проведення обшуку в офісі народних депутатів від БЮТ у Сімферополі.
Як заявили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це прес-службі Кримської організації ВО «Батьківщина» повідомили джерела в суді.
Як повідомлялося, учора, 11 серпня, співробітники СБУ заблокували будівлю на вулиці Пушкіна, 11А, у Сімферополі, де розміщені приймальні народних депутатів України від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА та Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО, та проводили обшук.
А.СЕНЧЕНКО назвав дії СБУ «наїздом влади на опозицію».
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