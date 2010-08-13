Кабмін затвердив «таємний фінплан» Нафтогаза

Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Відповідна постанова Кабміну (№ 713 від 4 серпня п.р.) оприлюднена на Урядовому порталі.

У постанові уряду показники фінплану не наведено.

Також своєю постановою Кабмін доручив Міністерству фінансів передбачити під час підготовки змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” випуск облігацій внутрішньої державної позики у сумі 7,4 млрд. грн. з наступним придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Кабінет міністрів прийняв за основу фінансовий план НАКу на 2010 рік.

«Фінплан прийнято за основу. Є незначні зауваження, які буде усунено до наступного засідання уряду», - сказав він.

Є.БАКУЛІН також дав зрозуміти, що дефіцит, який закладається у проект фінплану, буде меншим за 10 млрд. грн.

Нагадаємо, 23 червня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більше від 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.