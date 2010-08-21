Томенко підозрює, що районні ради Києва ліквідують вже 25 серпня

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що сьогодні є всі підстави стверджувати, що на позачерговому засіданні Київради, яке може відбутися 25 серпня, будуть відмінені районні ради міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, М.ТОМЕНКО сказав: «Мотивація одна - продовжити монополізацію влади Партії регіонів в місті Києві».

Як відомо, коаліція внесла до закону про місцеві вибори норму про непроведення виборів Київського міського голови та депутатів міської ради. Натомість, 31 жовтня поточного року мали відбутись вибори до районних рад Києва.

На думку М.ТОМЕНКА, «через те, що популярність Партії регіонів не зросла, як це передбачалось, для того, щоб не допустити впливу інших, зокрема, опозиційних політичних сил у радах української столиці знайдено найпростіший вихід - ліквідація рад як таких».

«Немає потреби зараз дебатувати про принципи місцевого самоврядування, але для мене очевидно, що у разі, якщо такий факт відбудеться, кількамісячна кампанія Партії регіонів нещадної антикорупційної боротьби з діями команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виглядає, як театральна постановка, оскільки зрозуміло, що це рішення можливо проголосувати лише за рахунок голосів фракції Блоку Черновецького», - заявив заступник голови Верховної Ради України.

На його переконання, якщо фракції Партії регіонів та Блоку Черновецького відмінять вибори до районних рад, стане зрозуміло, що таким чином мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та ключові члени його команди «отримають індульгенцію від влади». До правоохоронних органів і надалі запрошуватимуть другорядних осіб, а керівники, які ухвалювали корупційні рішення, залишаться поза відповідальністю перед законом, вважає М.ТОМЕНКО.