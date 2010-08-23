Архієпископ УПЦ залишив зал після слів голови Львівської облради

Голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК вважає гідними звання українських церков Українську православну церкву Київського патріархату і Українську греко-католицьку церкву.

Як передає кореспондент УНІАН, такий погляд М.СЕНИК висловив у Львові під час урочистої академії, приуроченої Дню Незалежності України.

“Ми повинні підтримувати своє, національне - церкву. А такими церквами вважаю Греко-католицьку церкву і Православну церкву Київського патріархату”, - сказав М.СЕНИК.

Після цієї заяви архієпископ Львівський і Галицький УПЦ Московського патріархату АВГУСТИН демонстративно залишив засідання академії. До нього приєдналися інші представники УПЦ МП і члени делегації Римо-католицької церкви.

«Коли поважана людина, представник львів`ян, дозволяє собі переступити рубіж тактовності і взаємоповаги - за цією межею немає співпраці, немає розвитку Львівського регіону, України, нації, підйому культури і відродження цінностей», - прокоментував ситуацію один з учасників академії.