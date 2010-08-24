Янукович пишається, що йому «випала історична місія»
04:35, 24 серпня 2010Політика
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Президенту сподобався оновлений музей
Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ сподобався оновлений музей Тараса Шевченка Національного Шевченківського заповідника у Каневі Черкаської області.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Україна зобов’язана була зробити цей музей, який би був достойним його пам’яті. Всі, хто відбудовував цей музей – архітектори, будівельники – увійдуть у сучасну історію».
Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, він пишається, що йому випала історична місія “прикласти свою руку до відновлення музею Тараса Шевченка Національного Шевченківського заповідника”.
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