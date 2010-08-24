Тимошенко кличе всіх у парк Шевченка
09:22, 24 серпня 2010Політика
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Щоб разом відсвяткувати
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх громадян прийти 24 серпня о 14.00 у парк імені Тараса Шевченка у Києві, щоб разом відсвяткувати День Незалежності України.
Про це повідомляється на її офіційному сайті.
"Прийшов час осмислити сьогодення та усвідомити, як спільними зусиллями захистити майбутнє", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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