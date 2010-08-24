Тимошенко кличе всіх у парк Шевченка

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає всіх громадян прийти 24 серпня о 14.00 у парк імені Тараса Шевченка у Києві, щоб разом відсвяткувати День Незалежності України.

Про це повідомляється на її офіційному сайті.

"Прийшов час осмислити сьогодення та усвідомити, як спільними зусиллями захистити майбутнє", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.