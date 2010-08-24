Янукович розповів, що працює над скасуванням "драконівської системи"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем Незалежності.

У привітанні, оприлюдненому на офіційному сайті, глава держави наголосив, що влада спрямовує свої зусилля на здобуття державою економічної незалежності.

“19 років тому з великою надією та вірою ми прийняли виклик долі – стали на шлях створення та розбудови власної незалежної держави. Особливістю сьогоднішнього часу, коли ми переходимо вже в 20-й рік Незалежності, є те, що влада робить усе для здобуття Україною економічної незалежності. Бо справжня незалежність ґрунтується саме на цьому фундаменті”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, його програма реформ – це програма побудови економічно незалежної Української держави. “Це – програма створення таких підвалин незалежності, за яких “Українська незалежна держава” – це були б не просто гарні слова, а стиль життя усього українського народу”, - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що працює над реалізацією судової реформи, щоб люди могли розраховувати на чесні і справедливі суди, щоб наріжним каменем українського правосуддя був Закон і права людини, а не політика і гроші.

За словами глави держави, він також працює над скасуванням “драконівської дозвільної системи, яка є магнітом для корупції, яка давить малий і середній бізнес, відлякує іноземного інвестора”.

“Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій, бо це – основа демократії”, - наголосив Президент.

Крім того, він підкреслив, що не дозволить країні звернути з демократичного шляху реформ “в угоду егоїстичних інтересів деяких безвідповідальних політиків”. “Я знаю, що для цього доведеться докласти величезних зусиль і ресурсів, щоб досягти справжньої економічної незалежності”, - зазначив Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, шлях, який обрала влада, дуже складний і дуже тяжкий. “Але нема іншого шляху до справжньої свободи і справжньої незалежності. Нема іншого шляху до тієї незалежної України, в якій я хотів би, щоб жили наші діти”, - додав він.

Президент пообіцяв, що докладатиме усіх сил, щоб побудувати таку Україну – справді незалежну, справді процвітаючу, в якій люди можуть жити гідно.