Чи готові українці більше платити за газ заради незалежності?
Опитування Інституту Горшеніна
Більше платити за газ заради незалежності країни готовий тільки кожен шостий українець.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.
Згідно з результатами дослідження, більше половини українців (52,3%) під терміном «Незалежність» розуміють економічну незалежність від сусідніх держав. При цьому, розуміє під цим терміном політичну незалежність від інших країн майже половина опитаних (48,7%), а 41,2% - територіальний суверенітет. Більше третини опитаних вважають, що незалежність – це авторитетність держави на міжнародній арені (36,9%) і власна національна культура (33,2%). Більше чверті громадян України (27,9%) розуміє під терміном «Незалежність» власну державну мову – українська, а кожен п`ятий опитаний (19,6%) – незалежну Українську церкву. Відповідь «інше» на це запитання дали 5,1% респондентів, а 7,2% - важко відповісти.
Більшість українців (77,3%) готові заради незалежності України купувати продукти харчування вітчизняного виробника. Більше половини опитаних заявили, що готові зберігати заощадження і здійснювати грошові операції в державній валюті (61,3%), не продавати землю і нерухомість іноземцям (57,2%), пропагувати українську культуру іноземцям (51,3%). Половина українців (50,7%) готові купувати промислові і побутові товари вітчизняного виробника, менше половини – відпочивати на вітчизняних курортах (46,1%) і захищати Україну зі зброєю в руках, у разі збройного конфлікту, що загрожує її незалежності (43,8%).
Понад третина опитаних (39,9%) готові розмовляти державною мовою, а більше чверті (28,4%) – лікуватися тільки препаратами вітчизняного виробництва.
При цьому більше платити за газ та енергоносії заради незалежності України готовий тільки кожен шостий громадянин (15,1%). Відповідь «інше» на це запитання дали 2,7% респондентів, а 5,9% - важко відповісти на нього.
*** Телефонне опитування на тему: «Незалежність України очима українців» Інститут Горшеніна провів з 22 по 23 серпня 2010 р. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%