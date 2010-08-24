ЗМІ: Генпрокуратура затримала ще одного екс-чиновника Тимошенко

21 серпня Військовою прокуратурою був затриманий Валерій Іващенко, екс-перший заступник міністра оборони України. Про це повідомляє Дзеркало тижняз посиланням на джерело у Генеральній прокуратурі України.

Після скандальної відставки Юрія Єханурова Валерій Іващенко в період з 5 червня 2009 року до 11 березня 2010 року виконував обов`язки глави військового відомства в уряді Юлії Тимошенко.

Джерело стверджує, що Валерія Іващенка помістили в ізолятор на 72 години за результами допиту в ГПУ в рамках кримінальної справи, яку розслідує Військова прокуратура.

Валерія Іващенка звинувачують у незаконному ухвалення рішення про реалізацію майна судомеханічного заводу Феодосії. За інформацією з прокуратури, значна частина активів цього держпідприємства Міноборони після проведення санації перейшла в приватні руки, зокрема стратегічно важливі об`єкти інфраструктури — причали заводу.

У Генпрокуратурі підозрюють, що новим власником причалів і іншого майна заводу Феодосії став Андрій Сенченко, член фракції БЮТ.

Слідство має у своєму розпорядженні документ з підписом Валерія Іващенка, який дає право за підсумками проведеної санації продати будь-яке майно судомеханічного заводу Феодосії, разом з цехами і глибоководними причали. Реалізація зазначеного рішення Міноборони завдала серйозного збитку держпідприємству.

Джерело видання в Генпрокуратурі стверджує, що за підсумками розслідування кримінальної справи продане майно заводу буде повернено державі. При передачі його приватним структурам було порушено законодавство України, зокрема ухвалу Кабінету Міністрів, що вимагає видачу окремого дозволу на реалізацію для кожного об`єкту державної власності, до того ж за обов`язковим погоджувальним рішенням про продаж Фондом державного майна України. Ці процедури, як стверджує джерело, були порушені.

Як стало відомо «ДТ», слідство відпрацьовує головну версію, відповідно до якої при ухваленні вказаного рішення на Валерія Іващенка чинився тиск з боку народних депутатів і, можливо, керівництва Кабінету Міністрів.

Слідчим Військової прокуратури вже відомо, що на робочих нарадах у Міноборони з підготовки наказу в.о. міністра особисто був присутній народний депутат України Андрій Сенченко.

Відомо також, що керівники департаментів військового відомства відмовилися візувати проект рішення в.о. міністра щодо продажу майна заводу Феодосії, вважаючи його незаконним.