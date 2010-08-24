Тимошенко виголосила «вирок усім президентам»

Суттєве зменшення кількості прихильників незалежності України, порівняно із даними, отриманими за результатами референдуму 1 грудня 1991 року, є вироком усім президентам та політичним силам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Києві під час мітингу, присвяченому 19-й річниці проголошення Незалежності України.

«Всі соціології говорять, що залишився тільки 51% українців, які хочуть бачити свою землю вільною, які не хочуть рабства, кріпацтва, які хочуть далі йти і займати своє гідне місце в європейській спільноті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у 1991 році тільки 8% учасників референдуму проголосувати проти Незалежності України, а сьогодні таких людей вже 25%.

«І це все за 19 років – такі показники і такі настрої є вироком всім українським президентам, всім українським урядам, усім політичним силам, представникам усіх провідних українських еліт», - зазначила лідер опозиції. За її словами, якщо суспільство не навчиться робити висновки і не навчиться розбудовувати країну, то українці припинять любити свою Батьківщину.