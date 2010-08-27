У Литвина знайшли купу резонів, щоб проголосувати за зміни у виборчий закон

Народний депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ прогнозує, що зміни до закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" парламент ухвалить в цілому на початку чергової сесії – 7 вересня.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

Депутат наголосив, що фракція Блоку Литвина обов’язково голосуватиме за запропоновані зміни до закону про місцеві вибори. С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ прогнозує, що у першому читанні зміни будуть проголосовані на позачерговій сесії 30 серпня, а вже на наступній черговій сесії, зокрема, 7 вересня, ці зміни можуть бути ухвалені остаточно.

За його словами, необхідність ухвалення таких змін обумовлена тим, що Україні “все-таки треба дослухатись до рекомендацій Венеціанської комісії”. “Хоча, ви знаєте, міжнародне право за останні два десятиріччя настільки показало подвійні стандарти. Але в цьому плані, я думаю, вчинив правильно Президент України, що ініціював такі зміни”, - додав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Він також підтримує ініціативу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА розробити і ухвалити Виборчий кодекс, який унеможливлював б внесення змін до закону про вибори перед кожними виборами.

”Я пішов би ще далі, передбачивши в перехідних положеннях, що зміни до Виборчого кодексу ухвалюються лише конституційною більшістю, що дозволило б їх вносити і при цьому не керуватись політичною кон’юнктурою чи політичною доцільністю”, - додав він.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ переконаний, що необхідність внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" свідчить про те, що “логіка процесу починає вирівнюватися і починається якесь порозуміння між основними політичними гравцями - коаліцією і опозицією”.

“І, врешті-решт, якщо ми говоримо про якісь демократичні процеси, то треба виходити з Конституції України, де чітко сказано, що кожен має право бути обраним і обиратися”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалений парламентом закон містить деякі положення, які не відповідають “демократичним засадам та міжнародним стандартам”. Зокрема, “це стосується закріпленого у законі дискримінаційного критерію, за яким лише ті місцеві організації партій, які зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів, мають право висувати кандидатів на місцевих виборах”. Тому законопроектом пропонується зняти обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих організацій політичних партій, що утворені пізніше ніж за 365 днів до дня виборів, та надати можливість усім місцевим організаціям політичних партій висувати своїх кандидатів.

Крім того, пропонується змінити принцип формування складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, збільшити склад територіальних виборчих комісій до 18 осіб та надати право подавати кандидатури для формування територіальних виборчих комісій не лише місцевим організаціям тих політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а усім місцевим організаціям політичних партій, що зареєстровані в Україні.

Визначити чіткий порядок відбору кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, до якого входитимуть 15 осіб від місцевих організацій політичних партій, які представлені у Верховній Раді України поточного скликання, а також три особи з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, які визначатимуться шляхом жеребкування.