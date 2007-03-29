Ющенко: консультації щодо розпуску ВР призначені на завтра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запрошує на завтра керівників фракцій і груп Верховної Ради для консультацій щодо розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на прес-конференції у Луганську, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що звернення Президента до парламенту було “безвідповідальним і помилковим” і що він хоче зустрітись з В.ЮЩЕНКОМ.

«Я на завтра запрошую до себе керівників фракцій парламенту України, щоб офіційно довести свою позицію з цього питання і провести відповідно офіційні консультації», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що у разі потреби знову може завтра зустрітись із прем’єром.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вчора між ним і В.ЯНУКОВИЧЕМ відбулись консультації, які тривали більш як 3,5 години.

«Я в офіційному порядку довів своє бачення тих процесів, які відбуваються по формуванню конституційної більшості у ВР », - підкреслив Президент, повторивши свою позицію, що процеси переформатування коаліції є глибоко неконституційними і недемократичними. «Підкреслюю ще раз, він (процес) межує з узурпацією влади і зміною конституційного ладу в Україні. Хотів би виділити окремо, що це є ревізія людського вибору, який був задекларований у березні 2006 року. Ніхто в країні - якщо ми виходимо з норм Конституції, що єдиним легітимним джерелом влади є народ – не має права робити ревізію політичних результатів волевиявлення. Виборець своє слово сказав», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що Конституція регламентує чіткий порядок створення коаліції, а регламент ВР його деталізує.

В.ЮЩЕНКО сказав, що не збирається проводити дискусії з цього питання. «Я є гарант Конституції, моє завдання як Президента - забезпечити те, щоб воля виборця, яку він реалізував під час пропорційних виборів народних депутатів до ВР, була реалізована», - підкреслив він.

Президент переконаний, що необхідно вгамувати емоції і зайнятись роботою, а не займатися політиканством. «Не робити вигляд і не формулювати подвійні стандарти не до законів, не до української політики. Питання набагато серйозніше, ніж хтось його хоче видати – це не просто забавка, що два народних депутата, чи три, чи десять народних депутатів кудись перейшли. Ви знаєте, є країни, в яких політична стабільність тримається на перевазі одного голосу більшості над меншістю. Сьогодні, починаючи від Німеччини і закінчуючи, здається, Італією, ніхто не купує, ніхто нікуди не переманює, ніяка податкова над ним не працює, ніяка санітарна служба над ним не працює. Просто суть політики має таку структуру, таке виховання, що знаходять в собі сили, навіть при таких політично рівних можливостях коаліції і опозиції, поважати голос виборця», - підкреслив Президент. За його словами, натомість у нас починають коментувати, які мотиви спонукали того чи іншого депутата переходити до коаліції.

«У Конституції місця для емоцій немає – є закон. Я закликаю сьогодні і голову ВР, і прем’єр-міністра, і парламентську більшість слідувати виключно духу і нормі Конституції. Тоді ми отримаємо відповідь, як формувати політичну стабільність в країні...», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ заявив, що Президент запросив керівництво ВР і парламентських фракцій у понеділок, 2 квітня, взяти участь у консультаціях з приводу політичної ситуації в Україні, зокрема й у Верховній Раді.