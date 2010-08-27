У Києві проти людей Тимошенко застосували сльозогінний газ

Під Київським обласним управлінням юстиції, що на вулиці Ярославська 5/2, невідомі застосували сльозогінний газ проти активістів Київської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Під приміщенням відбувалась мирна акція на підтримку голови цієї політичної організації Костянтина БОНДАРЄВА. До Києва з’їхалось 600 партійців з усієї області, йдеться в повідомленні.

Як пояснили в БЮТ, органи юстиції відмовляються реєструвати зміни у керівному складі Київської обласної «Батьківщини». Крім того, тиснуть на районні осередки партії, влаштовують чисельні неправомірні перевірки.

До обласного Управління юстиції приїхала міліція та 6 карет “швидкої допомоги”. Медики оглянули постраждалих активістів «Батьківщини», 12-х людей госпіталізовано.