Навіщо Януковичу політики, опозиційні меджлісу?

Оновлений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ склад Ради представників кримськотатарського народу відображає все різноманіття існуючих у кримськотатарському середовищі поглядів, вважає голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Радміну АРК.

«Картина представництва кримських татар перестає бути монотонно одноманітною. До його складу увійшли як представники різних громадських організацій, так і окремі люди, які володіють високим особистим авторитетом. Нова структура Ради сприятиме її ефективному функціонуванню, зробить її такою, що реально працює, а не символічним органом, яким вона була до цього», - вважає кримський прем`єр.

На думку В.ДЖАРТИ, Рада, склад якої не змінювався 10 років, уже була не в змозі забезпечити оперативне реагування на обставини, які постійно змінюються, й проблеми, пов`язані з облаштуванням кримських татар.

Прем`єр Криму також заявив, що глава держави своїм указом про «Питання Ради представників кримськотатарського народу» зупинив «штучне нагнітання протестних настроїв серед кримських татар».

Рада міністрів Крим має намір у повному обсязі забезпечити виконання доручення В.ЯНУКОВИЧА - організувати й провести засідання Ради представників кримськотатарського народу - й максимально сприятиме ефективній роботі органу, пообіцяв В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ затвердив новий склад Ради представників кримських татар (список), включивши до нього ряд опозиційних меджлісу політиків.

Президент доручив керівникові кримського уряду в двотижневий термін скликати засідання Ради.