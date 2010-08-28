Соболєв: уряд пропонує обстежувати квартири заявників на субсидію

Соболєв заявляє, що уряд пропонує парламенту погіршити умови надання громадянам субсидій на оплату комунальних послуг

Київ. 27 серпня. УНІАН Народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що уряд пропонує парламенту ухвалити зміни до законодавства, якими будуть погіршені умови надання громадянам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це він сказав учора на прес-конференції в УНІАН.

С.СОБОЛЄВ стверджує, що проектом закону передбачено оформлення субсидій лише “після обстеження квартири” особи. За його словами, таке “обстеження квартири передбачає, що в разі, якщо у вас є предмети, які потрапляють під перелік, затверджений урядом України, то ви не маєте права претендувати на цю субсидію, навіть якщо ваші доходи менші, ніж ті, які передбачають отримання субсидії”.

Депутат заявляє, що влада має намір законодавчо закріпити “унікальну схему, яка дозволить отримати субсидії в кращому випадку одному відсотку населення України”.

С.СОБОЛЄВ переконаний, що питання, які стосуються отримання громадянами субсидій на послуги ЖКГ, мають обговорюватись і ухвалюватись на поточній сесії парламенту, а не на позачерговому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав розпорядження щодо проведення позачергової сесії парламенту у понеділок, 30 серпня. Відповідно до розпорядження, до розгляду за пропозиціями 174 народних депутатів включено такі питання: про проект закону України про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»; про проект закону України про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (щодо механізму повернення заощаджень); про виконання заходів соціального захисту населення у зв`язку з формуванням тарифів на житлово-комунальні послуги.