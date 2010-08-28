Місцеві депутати: влада оголосила війну підприємцям

Депутати Ізюмської міської ради у Харківські області вимагають негайно відкликати проект Податкового кодексу України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник міськради, рішення звернутися з такою вимогою до центральних органів влади було ухвалене на 84-й сесії Ізюмської міськради 5-го скликання у четвер, 26 серпня.

«Розбудова сильної Української національної держави, - йдеться у зверненні, - можлива тільки за умов створення потужної соціальної опори в особі середнього класу. Значну його частину становить середнє та дрібне підприємництво”.

«Національна влада, - вважають ізюмські депутати, - зобов’язана забезпечувати поступ у розвитку середнього та дрібного підприємництва як своєї основної опори, створювати умови для його становлення, мінімізувати вплив державного апарату на розвиток підприємництва. В умовах кризи влада повинна йти назустріч і забезпечити податкові канікули, аби дати підприємництву можливість вистояти».

Натомість, заявляють депутати, центральна влада “оголосила середньому та дрібному підприємництву справжню війну”. “Розпочато тотальні перевірки підприємницької діяльності органами МВС, встановлюються нереальні суми штрафів. Тепер на підприємців очікує новий удар у вигляді Податкового кодексу та Закону України про обов’язкове пенсійне страхування», - зазначають вони.

«Обіцяні податкові канікули, - йдеться у зверненні, - перетворено на звичайний фарс. Новий Податковий кодекс фактично знищить спрощену систему оподаткування та нівелює єдиний податок. Розширення повноважень податкової інспекції прямо порушуватимуть конституційні права громадян України. Обшуки приміщень, безапеляційність рішень, ухвалених податковою, примусове стягнення, арешти – це пряме нищення підприємництва. В Податковому кодексі закладено системне ігнорування принципу рівноправності платників та органів податкової інспекції».

Депутати наголошують, що «підприємництво вже реагує на тотальний наступ влади: почалося широкомаштабне згортання підприємницької діяльності малої та середньої ланки. Багато підприємців міста схильні до призупинення своєї діяльності в зв’язку з непомірним податковим тягарем».

«Ізюмська міська рада 5 скликання, - наголошується у зверненні, - на підтримку дрібного та середнього бізнесу вимагає від центральних органів влади негайно відкликати проект Податкового кодексу України».

За це рішення, повідомив співрозмовник агентства, проголосували 32 (всього у міськраді 44) депутати Ізюмської міськради, більшість із яких становлять представники Партії регіонів (24 мандати).