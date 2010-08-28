Янукович відкриє аеропорт і завітає на свято шахтарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить поїздку до Харківської та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові глава держави візьме участь у церемонії відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», що споруджений до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ виступить із вітальною промовою і поспілкується з журналістами.

Під час відвідин Луганської оласті Президент України візьме участь у заходах з нагоди Дня шахтаря в місті Стаханові.