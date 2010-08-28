Експерти: контракт Нафтогазу і РУЕ становить загрозу безпеці України

Підписаний в 2004 році контракт «Нафтогазу» і «РосУкрЕнерго» про об`єми і умови закачування природного газу в підземні сховища, його зберігання, відбору і транспортування в 2005-2030 роках становить загрозу енергетичній безпеці України.

Про це в статті для «Дзеркала тижня» пишуть експерти центру «Номос» Михайло ГОНЧАР і Максим АЛІНОВ, аналізуючи документ, який є у розпорядженні редакції газети.

Контракт №14/935-3/04 про об`єми і умови закачування природного газу в підземні сховища, його зберігання, відбору і транспортування в 2005-2030 роках був укладений між НАК «Нафтогаз Україні» і РУЕ 29 липня 2004 року (далі - контракт 3/04). Стокгольмський арбітражний суд у своєму рішенні від 8 червня 2010 року визнав цю угоду дійсною і обов`язковою для сторін «на даний момент».

По-перше, на думку експертів, контракт 3/04 не стикується з нещодавно ухваленим Законом «Про засади функціонування ринку природного газу». Відповідно до статей 7, 9, 13 і 15 цього закону, всі суб’єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України (до газових мереж і потужностей для зберігання природного газу). При цьому встановлено, що одним з принципів ринку природного газу є добросовісність конкуренції між його учасниками в умовах рівних прав і можливостей.

«То невже «Нафтогаз» і Мінпаливенерго прагнуть до відкриття газового ринку для всіх суб’єктів на «справедливих і розумних» умовах Контракту 3/04? - задаються питанням М.ГОНЧАР і М.АЛІМОВ. - Адже збереження в силі контракту 3/04 у його нинішньому вигляді і встановлення, наприклад, вищих тарифів чи іншого режиму використання ПСГ для інших суб’єктів, аніж РУЕ, буде порушенням рівних прав і можливостей».

У такому разі інші суб’єкти можуть вимагати надання їм таких же можливостей, які передбачені контрактом 3/04, зазначають експерти.

Вони додають, що контракт 3/04 може спричинити проблеми для України в контексті її зобов’язань за Договором до Енергетичної хартії.

Окрім того, констатують експерти, угода РУЕ і «Нафтогазу» не дасть змоги повною мірою використати вільний обсяг українських ПСГ для надання європейським компаніям послуг із зберігання газу. Сумарна активна ємність 13 українських ПСГ складає 32,5 мільярда кубометрів. За контрактом 3/04 «Нафтогаз» зобов`язаний надати РУЕ послуги із зберігання до 15 мільярдів. Таким чином, зазначений контракт покриває практично 50% загальної потужності українських ПСГ і резервує їх за «РосУкрЕнерго».

З урахуванням наведених прикладів, відзначають М.ГОНЧАР і М.АЛІМОВ, можна стверджувати, що контракт 3/04 становить загрозу енергетичній безпеці України. А це, у свою чергу, є підставою для визнання українським судом рішення Стокгольмського арбітражу (у частині встановлення дійсності контракту 3/04) несумісним із публічним порядком України.