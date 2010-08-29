Що Янукович робитиме в Берліні?

Під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини в понеділок, 30-го серпня, буде обговорено питання європейської інтеграції та боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомила посол України у ФРН Наталія ЗАРУДНА в інтерв’ю Deutsche Welle.

"Звичайно, будуть і питання стосовно подальшого прогресу лібералізації візового режиму", - зауважила посол.

За її словами, йдеться не про те, як краще і кому видавати візи, а про те, щоб усунути візовий фактор взагалі як перешкоду на шляху двохстороннього бізнесу.

«Відсутність віз буде позитивно впливати і на тих українців, що вже знаходяться в Німеччині», - переконана Н.ЗАРУДНА.

«Але ще до того, як Німеччина та Україна лібералізують візовий режим, потрібно ефективно вирішити проблему організованої злочинності», - пояснила посол.

«Як очікується, під час візиту ЯНУКОВИЧА до Берліна вперше на такому рівні Україна і Німеччина підпишуть угоду про спільні дії проти організованої злочинності й міжнародного тероризму. Німецькі й українські органи внутрішніх справ зможуть тоді спілкуватися напряму, щоб не допустити зловживань свободою переміщення в Європі та порушень візового законодавства», - зазначила Н.ЗАРУДНА.

"Це є одна зі складових нашої співпраці з точки зору зняття певних пересторог з боку Німеччини стосовно можливості України протидіяти цим злочинам в контексті безвізового режиму", - пояснила посол України в ФРН.

Передбачається, що в рамках нової угоди німецькі експерти допомагатимуть Україні влаштувати належним чином кордони, а також буде налагоджено співпрацю в обміні інформацією в електроном вигляді.

Ще однією темою переговорів, констатувала посол, буде зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Україна сподівається, що Німеччина проявить тут більше наполегливості.

"Ми вважаємо, що Німеччина могла би бути більш відкритою", - вважає Н.ЗАРУДНА.