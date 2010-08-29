Азаров: держава вшановує шахтарів за самовіддану працю

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ від імені Уряду і від себе особисто привітав працівників та ветеранів підприємств, організацій і установ вугільної промисловості України з професійним святом - Днем шахтаря.

“Держава вшановує шахтарів за сумлінну, самовіддану працю і високо цінує їх професійну майстерність, мужність та вірність Стахановським традиціям”, - зауважив прем’єр у своєму привітанні, обнародуваному на Урядовому порталі.

За словами М.АЗАРОВА, вугільна промисловість завжди була багата на людей, самовідданих шахтарській справі, особливий, важкий характер праці яких викликає глибоку повагу до професії шахтаря.

Звертаючись до гірників, він зазначив, що “своєю героїчною працею ви забезпечуєте стабільну роботу електроенергетики, металургійного комплексу та інших галузей економіки. У складних умовах світової фінансово-економічної кризи завдяки Вашому професіоналізму, досвіду і наполегливості було збережено людський і виробничий потенціал галузі.

Сьогодні перед вами стоять складні завдання: забезпечення розвитку і реформування галузі, збільшення обсягів вуглевидобутку та підвищення соціальних стандартів”.

М.АЗАРОВ висловив переконання, що багаті шахтарські традиції, досвід, знання та відданість своїй роботі допоможуть гірникам успішно виконати поставлені завдання. “Із свого боку уряд докладатиме всіх зусиль для відродження вугільної промисловості”, - пообіцяв прем’єр.

Він подякував працівникам вугільної промисловості за витримку, професіоналізм і наполегливу працю і побажав всім трудовим колективам здоров’я, щастя, благополуччя, родинного добробуту і злагоди.