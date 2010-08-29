Яценюк: чому Україна має залежати від російських газу і нафти?

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що в Україні нарешті має відбутися реалізація нової вугільної політики. На цьому він наголосив у Червонограді Львівської області, де взяв участь у заходах з нагоди Дня шахтаря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», А.ЯЦЕНЮК зауважив, що в Україні чомусь склалася традиція в День шахтаря їздити на Схід країни.

«Забули про те, що Західна Україна - так само шахтарський край, занедбавши його. Варто тільки подивитися, як розподіляються дотації на шахтарську галузь: на жаль, все йде тільки в один бік країни, на Схід», - наголосив політик.

За його словами, він очікує від нинішньої влади нової політики у цій галузі, «представники якої - з шахтарського краю і начебто мають знати не на словах, а на ділі, якою повинна бути вугільна промисловіст»ь.

Він закликав владу показати: як збільшити закупівельну ціну на українське вугілля; як провести реконструкцію і модернізацію шахт. «Я хочу почути щодо кожної окремо взятої шахти, яка в неї перспектива на 10 років уперед», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

Водночас, зазначив політик, він не бачить, щоб нинішня влада проводила таку політику: «Вони сьогодні монополізували вугільний ринок. Тихенько приватизовують найкращі шахти, а найгірші залишають на плечах держави. Тихенько отримують найбільші прибутки начебто від модернізації, купують старе устаткування, закривають прибуткові шахти. Таким чином створюють ще одну серйозну галузь в корупції».

«Нинішні можновладці, - переконаний А.ЯЦЕНЮК, - намагаються переконати людей, що Україна – енергетично залежна держава. Але чому країна, яка видобуває 20 мільярдів кубометрів газу, яка має неймовірні запаси вугілля, повинна сьогодні залежати від російського газу і нафти?»

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що у влади має бути план розвитку територій і працевлаштування людей після закриття шахт. «Цей процес великою мірою стосується саме західного регіону. Має йтися не тільки про вугільну галузь, а й про створення інших робочих місць. Не тільки залежність від вугілля, а й нова якість промисловості, розвиток малого і середнього бізнесу. Для того, щоб люди, які звільняються з шахти, мали куди піти, щоб цю людину підготувати до іншого життя і щоб вона отримала роботу», - підкреслив політик.