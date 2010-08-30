Чи задоволені українці якістю освіти (опитування)

Україні потрібна реформа шкільної освіти – опитування

Київ. 30 серпня. УНІАН. Громадяни України висловлюються за необхідність реформи шкільної освіти.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в серпні.

Зокрема, понад третина громадян України (34,3%) оцінюють якість освіти, що надається сучасною школою, на «3» (задовільно). Трохи менше наших співгромадян – 28,3% - оцінили якість шкільної освіти на «4» (добре), а кожен п`ятий (20,2%) дав оцінку «2» (незадовільно). Тільки 7,4% українців оцінили якість шкільної освіти на «5» (відмінно), а 9,8% важко відповісти на питання.

Більшість респондентів (65,7%) вважають, що Україна потребує реформи шкільної освіти. При цьому 49,4% респондентів відповіли «швидше так», а 16,3% - «точно так» на це запитання. Понад чверть українців (27,4%) не бачить необхідності в такій реформі, з них відповідь «швидше ні» вважала за краще п`ята частина опитаних (20,1%), а 7,3% громадян відповіли, що вона точно не потрібна. Важко відповісти 6,9% респондентів.

Згідно з опитуванням, найбільш поширеною проблемою, з якою найчастіше стикаються батьки школярів, кожен другий українець (50,1%) назвав постійні збирання грошей на подарунки вчителям і адміністрації шкіл. Майже половина респондентів (47,3%) вважають такою проблемою придбання підручників і навчальних матеріалів, трохи менше опитаних (46,4%) незадоволені ремонтом класів і шкіл за свій рахунок. Байдужість педагогів до дітей назвав проблемою кожен третій респондент (33,5%). Близько третини опитаних (30,1%) вважають поширеною в школі проблемою некомпетентність учителів, більше чверті (26,6%) – неукомплектованість педагогічного складу. Кожен четвертий українець (25,1%) назвав проблемою переповнені класи, кожен п`ятий (20,2%) – низький загальний моральний і культурний рівень учителів.

Українці також вважають поширеними проблемами: низький рівень безпеки дітей у школі (18,7%), використання вчителями непедагогічних методів (17,3%), погану систему харчування в школі (16,4%), погане медичне обслуговування дітей (13,5%), несучасні програми навчання (11,3%) і великі навантаження в школі (10,8%). Інші проблеми назвали 3,2% респондентів, а 2,1% важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість громадян України вважають лихослів`я і куріння (по 94,4%) найбільш поширеним серед сучасних школярів. При цьому кожен другий респондент (52,8%) вважає, що куріння широко поширене, 41,6% - поширене. Тільки 1,9% опитаних вважають це явище непоширеним, а 3,7% важко відповісти на запитання. Широко поширеним лихослів`я назвали більше половини українців (59,8%), «поширено» відповіли 34,6% громадян і лише 1,8% вважають, що лихослів`я серед школярів не поширене. Важко відповісти на запитання 3,8% респондентів.

Ще одним негативним чинником, який існує серед школярів, більшість громадян (80,1%) назвали вживання спиртних напоїв. При цьому 27,8% вважають цей факт широко розповсюдженим, а більше половини респондентів (52,3%) – розповсюдженим. Непопулярним алкоголь у школі визнали 11,3% опитаних, а 8,6% громадянам важко відповісти на запитання. Майже кожен третій українець (33,8%) проблемою серед школярів вважає вживання наркотиків – при цьому майже кожен десятий (9,7%) назвав її широко поширеною, а близько чверті опитаних (24,1%) – поширеною. Третина громадян (33,5%) вважають, що наркоманія серед школярів не поширена, трохи менше – 32,7% - респондентів важко відповісти на це запитання.

Телефонне опитування на тему: «День знань в Україні» проводилося з 27 по 29 серпня. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років у всіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.