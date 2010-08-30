Тимошенко: руками новітнього КДБ Янукович украв можливість доносити правду

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає ударом по свободі слова позбавлення частот мовлення телеканалів ТВі та «5 каналу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона заявила, коментуючи сьогоднішнє рішення Апеляційного адміністративного суду Києва.

«Руками новітнього українського КДБ ЯНУКОВИЧ украв у «5 каналу» та ТВі можливість доносити правду, а головне - у суспільства право отримувати об’єктивну інформацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера «Батьківщини», ТВі та «5 канал» були чи не єдиними острівками свободи слова, де подавалася об‘єктивна та неупереджена інформація, «яку щохвилинно не узгоджували з Адміністрацією Президента».

«Особливо цинічним є те, що цей удар по свободі слова був нанесений ЯНУКОВИЧЕМ під час його візиту до Німеччини, де він з суфлера давав клятви захищати демократичні свободи», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні, 30 серпня, ухвалив рішення, яким анулював частину ліцензій «5 каналу» та ТВі через порушення процедури конкурсу на їх отримання.