Тимошенко: руками новітнього КДБ Янукович украв можливість доносити правду
Коментар щодо справи ТВі та «5 каналу»
Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає ударом по свободі слова позбавлення частот мовлення телеканалів ТВі та «5 каналу».
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона заявила, коментуючи сьогоднішнє рішення Апеляційного адміністративного суду Києва.
«Руками новітнього українського КДБ ЯНУКОВИЧ украв у «5 каналу» та ТВі можливість доносити правду, а головне - у суспільства право отримувати об’єктивну інформацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера «Батьківщини», ТВі та «5 канал» були чи не єдиними острівками свободи слова, де подавалася об‘єктивна та неупереджена інформація, «яку щохвилинно не узгоджували з Адміністрацією Президента».
«Особливо цинічним є те, що цей удар по свободі слова був нанесений ЯНУКОВИЧЕМ під час його візиту до Німеччини, де він з суфлера давав клятви захищати демократичні свободи», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні, 30 серпня, ухвалив рішення, яким анулював частину ліцензій «5 каналу» та ТВі через порушення процедури конкурсу на їх отримання.