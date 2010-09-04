Янукович відвідає всесвітню виставку «Експо-2010» у Шанхаї

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в рамках державного візиту до Китайської Народної Республіки після відвідин Гонконгу відбуде в Шанхай.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що завтра у Шанхаї Президент України відвідає всесвітню виставку «Експо-2010», де огляне український і китайський національні павільйони.

Також глава держави зустрінеться із першим секретарем Шанхайського міського комітету Комуністичної партії Китаю, членом політбюро Центрального комітету Компартії ЮЙ Чженшеном.

Також програмою візиту передбачено відвідання науково-дослідницького та конструкторського центру компанії “Хуавей” та зустріч з її керівництвом.

Завтра ж увечері В.ЯНУКОВИЧ завершить державний візит до КНР та відбуде із Шанхаю в Україну.