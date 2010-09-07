Лук'яненко: свободівцям мало, що вони протягли Януковича до влади

Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК назвав «непристойною» поведінку представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» під час акції протесту опозиційних сил проти підвищення тарифів та пенсійного віку, що відбулася 7 вересня у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Б.ТАРАСЮКА.

За його словами, постійно вигукуючи різні гасла, зокрема й прізвище свого лідера Олега ТЯГНИБОКА, «свободівці» заважали виступу навіть дисидента, багатолітнього політв’язня, автора Акта проголошення державної незалежності України Левка ЛУК’ЯНЕНКА.

«Це справило неприємне враження не лише на мене, але й на багатьох інших людей. Така поведінка представників «Свободи» виглядало непристойно, як провокація», - зазначив Б.ТАРАСЮК і додав: «Партнери так себе не поводять. Я думаю, була мета влаштувати скандал. Але це не вдалося».

У свою чергу Левко ЛУК’ЯНЕНКО, коментуючи ситуацію, заявив, що «Свобода» намагалася зірвати виступ і Бориса ТАРАСЮКА. «Представники «Свободи» були й серед інших людей на мітингу. Але одна група стояла найближче, і, очевидно, отримувала якісь вказівки по телефону», - сказав він.

«Дивлячись на них я пригадав президентські вибори цього року. Це ж вони закликали не голосувати у другому турі, що означало допомогу ЯНУКОВИЧУ», - додав відомий громадський та політичний діяч.

За його словами, ідеї, проголошені представниками «Свободи» з трибуни не відповідали їхнім вчинкам. «Коли виступала ФАРІОН, вона закликала до єдності. Але яка ж єдність, коли ця група фактично дезорганізувала мітинг. Не хочеться називати провокацією, але це близько до цього. Якщо мітинг зібрався проти антинародної, антиукраїнської влади ЯНУКОВИЧА, а ви його дезорганізуєте, то на чий млин ви ллєте воду?» - сказав Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, біля Верховної Ради пройшов мітинг, організований Народним комітетом захисту України. Учасники заходу вимагали припинити політику підвищення цін на газ та комунальні послуги для населення, підвищення пенсійного віку, проти ухвалення урядового Податкового кодексу та подорожчання продуктів харчування.

За деякими оцінками, у акції опозиції взяли участь більше 10 тис. осіб.