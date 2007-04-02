Сьогодні розпочнеться другий раунд переговорів щодо угоди Україна - ЄС

2 квітня розпочнеться другий раунд переговорів щодо нової угоди між Україною та Європейським Союзом.

Про це сказав прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 березня на засіданні уряду.

«Фактично в цей понеділок розпочнеться другий раунд переговорів, і є серйозна налаштованість на позитив, на те, щоб робочі групи в різних напрямках відпрацювали цей дуже важливий документ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у Брюсселі офіційно розпочалися переговори між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди, яка має замінити чинну зараз угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року. Сторони домовилися про структуру переговорного процесу, графік, основні змістовні частини нової угоди та її цілі.

7 березня в Польщі Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив сподівання, що вже на саміті «Україна - ЄС» восени 2007 року буде підписано нову посилену угоду між Україною та Євросоюзом.