Медведєв і Янукович сядуть в старі машини

Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ та України Віктор ЯНУКОВИЧ візьмуть участь у автопробігу Санкт-Петербург-Київ по території двох держав. Це відбудеться 17 вересня, повідомив сьогодні глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН під час зустрічі з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ініціатива проведення автопробігу належить Д.МЕДВЕДЄВУ з нагоди 100-річчя першого автопробігу за маршрутом Санкт-Петербург-Київ.

Президенти проїдуть за кермом автомобілів частину шляху по Росії та Україні біля кордону.

С.ЛЬОВОЧКІН не назвав марки автомобілів, якими керуватимуть глави держав, зауваживши лише, що це будуть, напевне, "старовинні авто".

Після цього, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, президенти Росії та України відбудуть до Москви, де 18 вересня відбудеться їхня двостороння зустріч. Йтиметься про комплекс питань двосторонніх взаємин, зокрема, в торгівельно-економічній сфері, сказав глава АП.