Янукович вчора сказав Азарову «деякі не дуже добрі слова»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, що проходить у м. Буча Київської області.

Глава держави зазначив, що уряд вже завершує підготовку проекту бюджету на наступний рік, і найближчим часом документ буде готовий до розгляду у Верховній Раді.

«Безумовно, у нас вибору не може бути – ми за те, щоб робити кроки у майбутнє. Тобто, нам потрібний новий Податковий кодекс», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що вчора зустрівся з цього питання з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«Я йому вимушений був сказати деякі не дуже добрі слова. Я бачу, що він навіть трошки на мене образився. Але я вимушений сказати, що недоліків стільки у цьому Податковому кодексі, що критикувати можна його як завгодно… Але наприкінці я Миколі Яновичу сказав, що ця дискусія відбулася в країні, у суспільстві і зараз буде перенесена у парламент. Вона повинна закінчитися врешті-решт, прийняттям цього кодексу», - заявив Президент України, додавши, що з цього питання, врешті-решт, повинно бути знайдено консенсусне рішення.

Також глава держави наголосив, що «бюджет повинен бути прийнятий у цьому році на основі нового Податкового кодексу, який би Україні дав надію і можливості розвиватися, стати у чергу розвинених країн».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням якнайшвидше забезпечити розгляд проекту держбюджету у парламенті.

Спікер, у свою чергу, зазначив, що народні депутати спільно з урядом погоджуються з позицією Президента щодо ухвалення держбюджету на 2011 рік на базі нового податкового законодавства.