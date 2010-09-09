Янукович велів держчиновникам бути «обережними» на виборах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застерігає представників органів державної влади усіх рівнів від використання адміністративного ресурсу в ході проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

«Безумовно, я всіх вас застерігаю від застосування будь-якого адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії. Будьте справедливими, обережними», - наголосив він, звертаючись до учасників засідання, які представляють органи центральної і місцевої влади.

Глава держави також підкреслив, що у жодному разі не припустимо втручатися у діяльність виборчих комісій.

«Усі кандидати у депутати і кандидати на посади голів повинні мати рівні можливості, у тому числі і щодо проведення передвиборчої агітації», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що необхідно створити рівні умови для усіх учасників виборчого процесу.