Медведько визнав, що обшукувати квартиру Довгого вже немає сенсу

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що проводити обшуки у квартирі секретаря Київради Олеся ДОВГОГО немає сенсу через розголошення інформації про ці заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Обшуки не проводилися - я вам заявляю офіційно, і вже немає сенсу їх проводити…», - сказав генпрокурор.

На уточнююче питання, чи існують якісь списки осіб, у яких необхідно проводити обшуки, О.МЕДВЕДЬКО наголосив. що таких списків немає.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня деякі ЗМІ з посиланням на джерела в Генпрокуратурі писали, що стосовно О.ДОВГОГО Генпрокуратурою 30 серпня було порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості й перевищення службових повноважень. За даними ЗМІ, 2 вересня в квартирі О.ДОВГОГО було проведено обшук.

Пізніше Генпрокуратура спростувала цю інформацію. «Ні Генпрокуратура, ні прокуратура Києва, ні міліція не порушували стосовно О.ДОВГОГО ніякої кримінальної справи, а відповідно - не проводили у нього обшук», - повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

Також секретар Київради О.ДОВГИЙ заявив, що обурений появою недостовірної інформації про порушення стосовно нього кримінальної справи і проведення обшуку в його квартирі.