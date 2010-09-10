БЮТ продовжує блокувати трибуну та президію у порожньому залі

Фракція «БЮТ-Батьківщина» продовжує блокувати трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати із фракцій, які входять до коаліції, залишили сесійну залу, ранкове засідання так і не було відкрито.

На даний час в сесійній залі ВР перебувають близько 30 народних депутатів, в основному із фракції «БЮТ-Батьківщина», а також декілька депутатів із фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, у «БЮТ-Батьківщині» заявили, що блокуватимуть роботу ВР, доки не будуть ухвалені позитивні рішення за їх вимогами.

«БЮТ-Батьківщина» наполягає на ухваленні рішень щодо скасування підвищених цін на газ, запровадження мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги, введення податкових канікул для малого та середнього бізнесу, а також врегулювання питань щодо енергетичної безпеки.