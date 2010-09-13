Голова Тернопільської облради лякає радикальними акціями протесту
Якщо влада продовжить тиснути на людей
Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА обіцяє організувати радикальні акції протесту, якщо влада продовжуватиме чинити тиск на авторитетних в області людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КАЙДА заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.
За словами О.КАЙДИ, він не дуже сподівається на те, що звернення депутатів обласної ради про політичний тиск в області, яке він особисто передав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, істотно змінить ситуацію.
«Я не вірю в казки про доброго царя, який насправді дуже добрий, просто не знає, що поганого діється на місцях», – сказав О.КАЙДА.
При цьому він пояснив, що звернення було ухвалене й передане В.ЯНУКОВИЧУ, щоб у разі проведення радикальних акцій протесту опозицію не звинувачували у відсутності скарг і підстав для таких акцій.
«Ми послідовні. Ми подали звернення, щоб потім не було претензій, мовляв, а що ж ви раніше нічого не казали. Як не буде реакції – то діятимемо в рамках чинного законодавства, вже навчилися й вулиці перекривати – є ж пішохідні переходи», – зауважив О.КАЙДА.
При цьому він наголосив, що для організації та проведення радикальних акцій протесту необхідна готовність до них широких мас населення.
«Я готовий взяти прапор і очолити цю колону, і «Свобода» готова. Питання за рештою. І за журналістами. А то я відстежую, які зараз перед виборами з’являються статті. А для того, щоб люди проснулися, треба правду писати, що відбувається», – наголосив О.КАЙДА.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Тернопільська обласна рада ухвалила звернення до Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури, у якому закликала їх «вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конституційних прав громадян Тернопільщини».
У зверненні депутати вказали, що «керівництво обласної організації Партії регіонів та обласної державної адміністрації чинять тиск на авторитетних людей в усіх районах області». Депутати також стверджують, що «у владні кабінети викликають сільських голів, депутатів місцевих рад, фермерів, підприємців і змушують їх балотуватися від Партії регіонів. Цих людей шантажують, погрожують звільненням з роботи, роблять спроби тиску на їх родини, вибиваючи згоду бути кандидатом-мажоритарником від Партії регіонів».