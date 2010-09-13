Голова Тернопільської облради лякає радикальними акціями протесту

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА обіцяє організувати радикальні акції протесту, якщо влада продовжуватиме чинити тиск на авторитетних в області людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КАЙДА заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

За словами О.КАЙДИ, він не дуже сподівається на те, що звернення депутатів обласної ради про політичний тиск в області, яке він особисто передав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, істотно змінить ситуацію.

«Я не вірю в казки про доброго царя, який насправді дуже добрий, просто не знає, що поганого діється на місцях», – сказав О.КАЙДА.

При цьому він пояснив, що звернення було ухвалене й передане В.ЯНУКОВИЧУ, щоб у разі проведення радикальних акцій протесту опозицію не звинувачували у відсутності скарг і підстав для таких акцій.

«Ми послідовні. Ми подали звернення, щоб потім не було претензій, мовляв, а що ж ви раніше нічого не казали. Як не буде реакції – то діятимемо в рамках чинного законодавства, вже навчилися й вулиці перекривати – є ж пішохідні переходи», – зауважив О.КАЙДА.

При цьому він наголосив, що для організації та проведення радикальних акцій протесту необхідна готовність до них широких мас населення.

«Я готовий взяти прапор і очолити цю колону, і «Свобода» готова. Питання за рештою. І за журналістами. А то я відстежую, які зараз перед виборами з’являються статті. А для того, щоб люди проснулися, треба правду писати, що відбувається», – наголосив О.КАЙДА.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Тернопільська обласна рада ухвалила звернення до Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури, у якому закликала їх «вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конституційних прав громадян Тернопільщини».

У зверненні депутати вказали, що «керівництво обласної організації Партії регіонів та обласної державної адміністрації чинять тиск на авторитетних людей в усіх районах області». Депутати також стверджують, що «у владні кабінети викликають сільських голів, депутатів місцевих рад, фермерів, підприємців і змушують їх балотуватися від Партії регіонів. Цих людей шантажують, погрожують звільненням з роботи, роблять спроби тиску на їх родини, вибиваючи згоду бути кандидатом-мажоритарником від Партії регіонів».