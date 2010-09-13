Публічні дебати «Розвиток інновацій вимагає держфінансування»

У четвер, 16 вересня 2010 року, о 19:00 в Києві відбудуться публічні дебати на тему: «Розвиток інновацій вимагає державного фінансування». Організатори заходу: Фонд «Ефективне управління» і компанія Intelligence Squared (Лондон, Велика Британія). В публічних дебатах візьмуть участь представники експертного співтовариства, міжнародних організацій, органів центральної і місцевої влади, бізнесу, освітнього середовища. Спікери: голова Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, академік НАН України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, генеральний директор "Microsoft Україна" Дмитро ШИМКІВ, почесний президент АТ "УПЕК", народний депутат Верховної Ради України IV скликання Анатолій ГІРШФЕЛЬД; голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп» Олександр КАРДАКОВ; генеральний директор компанії «Елекс» (компанія-творець унікальної анімації для Голівуду, Львів) Олексій СКРИПНИК; голова ради директорів групи компаній аерокосмічного сектора промисловості «Каскол» (Росія) Сергій НЕДОРОСЛЄВ. Модератор дебатів – відомий журналіст і телеведучий Мустафа НАЙЄМ. Місце проведення: конференц-зал Будинку вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57, 2-й поверх). Бажаючих відвідати публічні дебати просимо реєструватися на сайті www.debaty.org або за телефоном (044) 501-41-08.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter