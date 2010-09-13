Кайда: жоден депутат від "Свободи" не перейде до ПР

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА не виключає блокування роботи ради, а відтак - ініціювання головою облдержадміністрації її розпуску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«В нашій країні все можливе, в тому числі і це», - сказав О.КАЙДА, коментуючи можливість збільшення провладного міжфракційного об’єднання «Стабільність і реформи» до такої кількості, що у представників демократичних сил не буде більшості голосів.

При він цьому додав, що спроби зірвати сесійне засідання у представників Партії регіонів уже були 20 серпня, коли мали розглядати проект звернення до керівництва держави щодо повернення Почаївської лаври до складу Кременецького історико-архітектурного заповідника.

Тоді, нагадав голова облради, на сесію не прийшли члени фракції Партії регіонів, Блоку Литвина, частково фракції «Єдиний центр”. «УНП теж не було, лише БОБЕРСЬКИЙ (заступник голови облради, представник УНП – УНІАН) коло мене сидів. Але ми тоді розглянули 40 питань. Так що раз Партія регіонів хоче створювати провладну більшість облраді – то нехай створює», - сказав О.КАЙДА.

При цьому він запевнив, що жоден депутат з фракції ВО «Свобода» не увійде в міжфракційне об’єднання «Стабільність і реформи», яку створили представники Партії регіонів. «Наших депутатів там немає і ніколи не буде. А щодо інших фракцій – це вже на їхній совісті і їм вирішувати, по яку вони сторону барикад. Можливо, хтось вступив в це об’єднання за переконанням, але хтось - і під тиском. Бо, скажімо, одні заяви, які мені передали, написані від руки, а інші - повністю роздруковані шаблони, там лише прізвище з ініціалами вписані та підпис стоїть», - зауважив голова ради.

Відсутність заяв у правоохоронні органи від депутатів, на яких чиниться тиск, О.КАЙДА пояснив тим, що «хтось боїться, в когось рильце в пушку, а комусь вже просто однаково, яка влада».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня народний депутат, голова обласної організації Партії регіонів Орест МУЦ під час прес-конференції заявив, що до початку місцевих виборів або одразу після їх завершення в Тернопільській обласній раді буде створена нова провладна більшість.

8 вересня повідомлялося, що усі 5 членів фракції «Блоку Литвина», 12 з 20 депутатів фракції «Єдиний центр» та один депутат з фракції «Наша Україна» в Тернопільській облраді увійшли в міжфракційне об’єднання «Стабільність та реформи», до складу якого до цього входили лише депутати з фракції «Партії регіонів». 10 вересня до них додалося ще вісім депутатів.