КС сказав, які суди мають розглядати справи про соцвиплати

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення закону про передачу справ щодо соціальних виплат від судів адміністративного судочинства до судів цивільного судочинства.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Анатолій ГОЛОВІН.

Таким чином, згідно з рішенням КС, положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 року №1691-VI, яким внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) та Кодексу адміністративного судочинства України (КАС), згідно з якими розгляд спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, здійснюється в порядку цивільного судочинства, визнано неконституційним у зв’язку з тим, що запровадження такого порядку розгляду справ щодо соціальних правовідносин значно звужує обсяг права громадян на судовий захист у спорах з органами державної влади.

КС мотивував своє рішення тим, що на підставі положень Конституції України про судову спеціалізацію і про гарантування кожному права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб в Україні утворено окрему систему судів адміністративної юрисдикції.

Як зазначається у рішення КС, за таким підходом усі публічно-правові спори, у яких хоча б однією із сторін є суб’єкт владних повноважень, належать до адміністративної юрисдикції і за компетенцією можуть бути розглянуті адміністративними судами. Отже, додержання конституційного принципу спеціалізації при прийнятті законів щодо організації та діяльності судів України є конституційним обов’язком законодавця.

Внесені законом №1691 зміни до КАС і ЦПК, за якими спори, пов’язані із соціальними виплатами, вилучені з компетенції судів адміністративної юрисдикції і передані в підсудність цивільної юрисдикції, суперечать ч. 1 ст. 125 Конституції України.

КС визнав, що це звужує зміст та обсяг прав і свобод громадян.

Як пояснив суддя-доповідач у цій справі Віктор ШИШКІН, положення закону №1691 втрачають чинність з дня визнання їх неконституційними.

Водночас В.ШИШКІН зауважив, що згідно із законом про судоустрій та статус суддів, який набуває чинності з 1 січня 2011 року, розгляд справ щодо соціальних виплат передається до адміністративних судів.

У зв’язку з цим, на думку В.ШИШКІНА, на період з вересня 2010 по січень 2011 року, коли не буде окремого законодавчого акту щодо розгляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами, можуть виникнути правові непорозуміння. В.ШИШКІН вважає за необхідне прийняти на цей період якийсь законодавчий акт для уникнення непорозумінь.