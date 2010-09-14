Янукович вважає Назарбаєва «найбільш прогресивним» серед лідерів СНД

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА «стабільним і найбільш прогресивним» серед лідер країн Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з президентом Казахстану Н.НАЗАРБАЄВИМ, яка проходить зараз у Києві за участю офіційних делегацій двох країн.

«Я із великим задоволенням з вами працюю, як з одним із стабільних і найбільш прогресивних президентів країн СНД», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до свого казахстанського колеги.

За словами Президента України, «Ваше лідерство у багатьох питаннях побудови ринкової економіки заслуговує на глибоку увагу та повагу».

«Нам є чим обмінятися між нашими країнами», - також заявив Президент України.